Grootste planeet Jupiter in nacht van 10 juni met blote oog te zien Lex de Bruijn

06 juni 2019

15u38

Bron: AD.nl 3 Wetenschap In de nacht van 10 juni zal Jupiter, de grootste planeet in ons zonnestelsel, volgens de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA duidelijk zichtbaar aan de sterrenhemel staan. Ook de grootste manen die rondom de planeet hangen zullen goed te zien zijn met behulp van een verrekijker.

NASA stelt dat de gigantische planeet die nacht op zijn ‘grootst en helderst’ te zien zal zijn, omdat Jupiter in de jaarlijkse ‘oppositie’ komt te staan. Dat betekent dat de planeet vanaf de aarde gezien tegenover de zon staat, waardoor Jupiter verlicht wordt van zonsondergang tot zonsopgang .



's Nachts komt Jupiter op een afstand van 640 miljoen kilometer van onze planeet te staan, wat bovengemiddeld dichtbij is. Ter vergelijking: vorig jaar stond de megaplaneet tijdens de oppositie zo'n achttien miljoen kilometer verder van onze aarde af. Hierdoor is de verwachting dat Jupiter buitengewoon helder en duidelijk te zien zal zijn met het blote oog. En er is zelfs een goede kans dat de vier grootste manen rondom Jupiter dan ook waarneembaar zijn, al moet je hiervoor wel een verrekijker of kleine telescoop gebruiken.

Volgens de NASA is het sowieso verstandig om hulpmiddelen te gebruiken tijdens het kijken. “De grootste planeet van ons zonnestelsel is al een briljant juweel voor het blote oog, maar ziet er nog fantastischer uit door een verrekijker of kleine telescoop.’’