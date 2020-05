Groen licht voor Crew Dragon: astronauten nemen afscheid en maken zich klaar voor eerste ‘all-American’ ruimtemissie in jaren AW

27 mei 2020

06u50

Bron: Belga 5 Wetenschap Na een tweede "krijgsraad" ("launch readiness review") is in de nacht van maandag op dinsdag het licht op groen gezet voor de eerste lancering van Amerikanen naar de ruimte van op Amerikaans grondgebied in bijna een decennium, en voor het eerst ook op commerciële basis. Gelanceerd door een Falcon-draagraket op Cape Canaveral moet een Crew Dragon capsule van SpaceX twee astronauten naar het Internationaal Ruimtestation ISS vervoeren.



In de zomer van 2011 zette het Amerikaanse ruimtevaartbureau NASA zijn laatste spaceshuttle op stal in de nasleep van het dodelijk ongeluk met het ruimteveer Columbia op 1 februari 2003. Het gevolg was dat Amerikanen sinds 2011 aangewezen waren op de Russische Sojoez om naar en van het ISS te vliegen, wat ondanks de gestegen politieke spanningen tussen Washington en Moskou geen echte sinecure was. De Amerikanen betaalden immers tot 80 miljoen euro voor een zitje in de Sojoez, én hun ego was wat aangetast.



En toen kwam de commerciële speler SpaceX van Tesla-topman Elon Musk op de proppen. Het bedrijf verwierf contracten van de NASA voor vrachtvervoer naar en van het ISS met zijn Dragon-capsule. Daarvan heeft het nu een bemande versie ontwikkeld, de Crew Dragon.



Die vliegt, als de weergoden gunstig zijn (volgens de voorspellingen is er 60 procent kans op goed weer) en als er geen technische problemen meer opduiken, vandaag voor het eerst effectief bemand naar het ruimtestation. De start van op platform 39A - dat nog van het Apollo-tijdperk stamt - op Cape Canaveral is voor 22.33 uur Belgische tijd precies voorzien. Dat is live te volgen bij HLN vanaf 21.30 uur. Ook de Amerikaanse president Donald Trump zal de lancering bijwonen.

Beste vrienden

Gezagvoerder Douglas Hurley en operationeel gezagvoerder Robert Behnken zijn de opvarenden: beste vrienden en beide met een astronaute getrouwd. Hurley (53) vloog twee keer met de spaceshuttle, waarvan één keer met de Belgisch astronaut Dirk Frimout, zo welbekende Atlantis. Behnken (49) heeft ook reeds twee shuttlemissies op zijn palmares.

Na zowat 24 uur moet de Crew Dragon in een positie komen om het ISS behoedzaam te naderen en automatisch te koppelen. Zo nodig kan men zowel in de capsule als in de spacemeccano op handbesturing overgaan. Eenmaal gekoppeld bestaat het welkomstcomité uit een Amerikaan en twee Russen: Chris Cassidy, Anatoli Ivanistsjin en Ivan Vagner.

Hoelang Hurley en Behnken in het ISS zullen vertoeven is nog niet beslist. Deze Crew Dragon kan 110 dagen in de ruimte blijven, de latere operationele minstens 210 dagen.

Ruimtetoerisme

De "Launch America" genoemde missie is ook een belangrijke mijlpaal voor de terugkeer van de Amerikanen naar de Maan (met een bemande landing in 2014), en de exploratie van Mars. Bovendien opent de bemande Dragon de poort naar lucratief ruimtetoerisme.