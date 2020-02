Groen licht voor bouw en testen van hardware voor vierde "Belgische" satelliet jv

11 februari 2020

09u31

Bron: belga 0 Wetenschap De rook is nog niet helemaal opgetrokken na de lancering maandag op Cape Canaveral van de Europese zonneverkenner Solar Orbiter, met daarin een toonaangevende Belgische bijdrage, of er is al een nieuwe, cruciale stap gezet naar een nieuwe Belgische satelliet in de ruimte. Of beter gezegd een dubbele satelliet.

De vierde "Belgische" satelliet is Proba-3, na de eerder gelanceerde Proba-1, Proba-2 en Proba-V, ook voor het Europese Ruimtevaartbureau ESA door Qinetiq in Kruibeke ontwikkeld en gebouwd.

Proba-3 zal twee kunstmaantjes omvatten. De hoofddoelstelling is aan te tonen dat zij, op zowat 150 meter van elkaar, zeer nauwkeurig in formatie kunnen vliegen. Naast dit operationele aspect doen de kunstmanen ook aan zonneonderzoek.

In het bijzonder zullen zij door netjes op één lijn te vliegen kunstmatige eclipsen creëren, waarbij het in formatie vliegen een accuratesse van een paar mm moet bereiken. Bedoeling is de corona, of de dunne atmosfeer, van onze ster te bestuderen. In de missie is de Koninklijke Belgische Sterrenwacht (KSB) met de ASPIICS-telescoop betrokken.

Meer nog, Proba-3 zal ook in tandem werken met de maandag gelanceerde Solar Orbiter waarop de EUI-telescoop van de KSB staat. Laatstgenoemde levert data op in het ultraviolet, Proba-3 in het zichtbare licht.

De missie van Proba-3 heeft nu de "critical design review" doorstaan, waardoor de bouw en het testen van de hardware van de satelliet kan beginnen.

Volgens ESA is het de bedoeling Proba-3 midden 2022 te lanceren.