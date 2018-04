Groeiend onveiligheidsgevoel bij Joden door terugkeer traditioneel antisemitisme, blijkt uit onderzoek SI

11 april 2018

17u46

Bron: The Guardian, Kantor Center 0 Wetenschap Volgens een globaal onderzoek naar antisemitisme voelen Europese Joden zich steeds vaker onveilig. Het aantal fysieke incidenten neemt af, maar volgens het onderzoek heerst er een algemeen klimaat waarin klassieke vormen van antisemitisme genormaliseerd worden. Ook de recente moorden op twee Joodse vrouwen in Parijs, dragen bij aan het onveiligheidsgevoel.

De studie geeft aan dat het aantal geregistreerde gevallen van Jodenhaat sinds 2016 met 9% is afgenomen en sinds 2006 zelfs met 50%. Desondanks heerst er bij Joden over heel Europa een groot gevoel van onveiligheid. Dat gevoel zou volgens de onderzoekers te wijten zijn aan de opkomst van extreem-rechtse partijen overal in Europa, het radicaal islamisme en het antisemitisch discours van linkse politieke partijen bij de Israel-Palestinakwestie.

Het onderzoek wijst ook op het feit dat op betogingen gebruik gemaakt wordt van slogans en symbolen die doen denken aan de Jodenvervolgingen tijdens de Tweede Wereldoorlog en dat het woord 'Jood' als scheldwoord gebruikt wordt. De onderzoekers geven aan dat er dus niet per se meer fysieke incidenten zijn, maar dat er wel sprake is van een anti-Joods klimaat waarin de klassieke vormen van antisemitisme een wederopleving kennen en genormaliseerd worden.

Verder halen de onderzoekers nog aan dat de daling van incidenten een gevolg is van de verhoogde veiligheidsmaatregelen binnen de Joodse gemeenschap. Dat is niet per se een positief punt, omdat het bestaan van die maatregelen ook inhoudt dat ze nodig zijn.

Joodse identiteit bedreigd

Volgens het onderzoek leidt dat algemene gevoel van onveiligheid binnen de Joodse gemeenschap tot een bedreiging van de Joodse identiteit. Joden durven zich namelijk niet meer openlijk te identificeren als Joods en zijn bang om traditioneel Joodse gelegenheden bij te wonen.