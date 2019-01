Goed bewaard fossiel van prehistorisch hert gevonden in Argentinië TT

08 januari 2019

17u47

Bron: Belga Wetenschap In Argentinië hebben onderzoekers een zeer goed bewaard fossiel van een prehistorisch hert aangetroffen. Dat heeft de Universiteit van La Matanza gemeld.

Het fossiel bevat onder meer delen van het gebit, de ledematen en de ruggengraat van het dier, of bijna 70 procent van het totale skelet.

Het werd aangetroffen in het noorden van de provincie Buenos Aires, in een zone waar in de afgelopen 17 jaar al 24 fossielen van zoogdieren en reptielen werden aangetroffen.



"Het is verrassend te zien hoe de ruggengraat en de nek bewaard zijn gebleven in de positie waarin het dier leefde", aldus directeur van het paleontologisch museum van San Pedro, José Luis Alguilar, die het hertenfossiel heeft gevonden.



Naast het bijna volledige gebit werden ook wervels gevonden, een twintigtal ribben, het bekken, de rechterachterpoot en een deel van de dijbenen aangetroffen.

Het fossiel behoort toe tot de Morenelaphus-soort, waarvan tot nu toe enkel fragmentarische resten werden aangetroffen. "Dit dier heeft ons details gegeven over een moment in onze prehistorie toen de omgeving nog helemaal anders was dan vandaag", aldus Alguilar nog.