Gigantische meren ontdekt onder gletsjer op Antarctica die nauwlettend in de gaten gehouden wordt LH

26 maart 2019

11u55

Bron: The Guardian, Australian Antarctic Program 0 Wetenschap Onder de massa ijs op Antarctica gaan nog steeds veel geheimen schuil. Wetenschappers vragen zich al lang af of er water of gesteente onder zit. Australische onderzoekers hebben nu voor de eerste keer een netwerk van reusachtige meren ontdekt onder de Totten-gletsjer, de grootste op het oostelijke deel van Antarctica.

De Totten-gletsjer is een van de grootste op Antarctica en heeft de omvang van een land als Frankrijk. Wetenschappers houden deze gletsjer al jaren in de gaten omdat er enorme hoeveelheden water van kunnen vrijkomen, met alle gevolgen van dien voor kustgebieden over de hele wereld. Volgens onderzoeker en gletsjerspecialist Ben Galton-Fenzi zou de gletsjer genoeg ijs bevatten om het wereldwijde zeeniveau met liefst zeven meter te doen stijgen.

In een gebied van de Totten-gletsjer van liefst 30 kilometer breed en twee kilometer dik werden nu gigantische meren ontdekt. De meren weren gedetecteerd nadat explosieven twee meter onder het ijs werden geplaatst en de wetenschappers het reflecterende geluid onderzochten. “Zo hebben we een goed beeld gekregen van wat er onder het ijs ligt”, aldus Galton-Fenzi. “We weten nu dat er water aanwezig is onder de gletsjer, dus we verwachten dat dit het eerste deel van Oost-Antarctica is dat zal veranderen in de toekomst.”

Onderzoek van cruciaal belang

De specialist zegt dat het onderzoek van cruciaal belang is. Wetenschappers proberen namelijk te voorspellen hoe het smelten van het ijs op Antarctica de oceanen wereldwijd kan veranderen. “De stroming van water in en uit deze subglaciale meren kan de snelheid bepalen waarmee het ijs de oceanen bereikt. Als er zich onder de gletsjer gesteente bevindt, zal het langzamer bewegen, maar als er water of zachte sedimenten aanwezig zijn, zal de ijsmassa sneller bewegen”, aldus de wetenschapper nog.

This summer a team of @AusAntarctic #scientists undertook seismic studies on the largest glacier in East #Antarctica revealing for the first time a network of lakes beneath the ice.

The researchers were studying the Totten Glacier, near Casey station.https://t.co/W25ksDKfxo pic.twitter.com/UVPFvkIPlI antarctica.gov.au(@ AusAntarctic) link