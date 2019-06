Gigantische massa onbekend materiaal op de maan ontdekt jv

13 juni 2019

12u09

Bron: CNN, Inverse 2 Wetenschap Diep onder de oppervlakte van de maan zit een enorme massa onbekend materiaal. Dat hebben onderzoekers van Baylor University ontdekt. De massa komt overeen met een gigantische hoeveelheid metaal, meer dan vijf keer zo groot als het eiland Corsica.

De onverwachte massa bevindt zich onder het Zuidpool-Aitken-bekken, een enorme inslagkrater op de maan van 13 km diep en ongeveer 2.000 km breed. De ovale krater - een van de grootste in het zonnestelsel - is niet zichtbaar vanop de aarde, omdat hij zich aan de achterkant van de maan bevindt.

De ontdekte massa is er een van minstens twee triljoen kilogram - 350 miljoen keer zwaarder dan de Piramide van Cheops - en zou tot meer dan 300 km diepte onder de oppervlakte van de maan begraven liggen. De massa werd ontdekt op basis van gegevens verzameld tijdens de Gravity Recovery and Interior Laboratory-missie van NASA in 2011. Die data werden gekoppeld aan de topografie van de maan zoals de Lunar Reconnaissance Orbiter die in kaart bracht. Bleek dat de instrumenten onder het Zuidpool-Aitken-bekken iets erg abnormaals hadden opgepikt. Waarschijnlijk is de mysterieuze massa afkomstig van een inslag op de maan meer dan vier miljard jaar geleden, zo stelt het team van professor Peter B. James.

De maan zelf zou 4,5 miljard jaar geleden gevormd zijn na een botsing tussen de aarde en een planeet met de omvang van Mars. De meest plausibele verklaring is, volgens de wetenschappers, dat de maan zich kort na haar vorming stabiliseerde en dat daarna een grote asteroïde aan relatief lage snelheid is ingeslagen op de maan. Met vervolgens de kolossale metaalmassa als restant.

Maar professor James heeft nog een andere verklaring: de massa zou ook een concentratie van dichte oxiden kunnen zijn die kristalliseerden in de maankorst tijdens de latere stadia van het stollen van het magma van de maan. Verder onderzoek dringt zich dus nog op. De huidige studie werd gepubliceerd in Geophysical Research Letters.