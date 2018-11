Gigantische krater ontdekt onder ijskap Groenland Redactie

14 november 2018

22u25

Bron: Belga 0 Wetenschap Onder de ijskap in het noorden van Groenland is een gigantische krater ontdekt die veroorzaakt is door een meteoriet. Dat hebben wetenschappers aangekondigd in een studie die in het vakblad Science Advances is gepubliceerd. De krater is 31 kilometer breed en wordt beschouwd als een van de 25 grootste inslagkraters op aarde.

Een meteoriet van 1 kilometer breed zou de krater hebben gevormd. De krater bevindt zich bijna 1 kilometer onder het ijs. "De krater is uitzonderlijk goed bewaard, en dat is verrassend, want gletsjerijs is erg eroderend en zou snel sporen van de inslag hebben verwijderd", zegt professor Kurt H. Kjaer van het Centre for GeoGenetics in het natuurhistorisch museum van Denemarken.

Het was tot dusver nog niet mogelijk om de krater een leeftijd te geven, maar die zou waarschijnlijk "jonger dan 3 miljoen jaar en mogelijk zo recent als 12.000 jaar geleden, tegen het einde van de laatste ijstijd" kunnen zijn, aldus nog de professor.

Het bestaan van de krater werd voor het eerst aangenomen in juli 2015, toen onderzoekers radarbeelden van de topografie onder het ijs van de gletsjer Hiawatha op Groenland inspecteerden. In de zomers van 2016 en 2017 keerden de onderzoekers terug naar de gletsjer. Ze brachten de tektonische structuren in de rotsen in kaart en verzamelden stalen van sediment. Op basis van die stalen bepaalden de wetenschappers dat de krater door de inslag van een meteoriet is veroorzaakt.