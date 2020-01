Geologen ontdekken krater waar grootste meteoriet ooit 790.000 jaar geleden insloeg op aarde Joeri Vlemings

09 januari 2020

12u40

Bron: CNN, PNAS 0 Wetenschap Zo’n 790.000 jaar geleden is de grootste ons bekende meteoriet ooit ingeslagen op aarde. Waar precies, dat was een mysterie. Tot nu. Geologen menen de plaats van de inslag te hebben ontdekt in Zuid-Laos.

Volgens de onderzoekers ligt de inslagkrater met een diameter van ongeveer 15 km bedolven onder lava in een gebied van 910 km³ op het vulkanische terrein van het Bolavenplateau in het zuidoosten van Laos, niet ver van de grens met Thailand. Aanwijzingen daarvoor zijn de teruggevonden tektieten, glaskorrels van aards materiaal die ontstaan door smelting na de inslag van een meteoriet - een ruimteobject dat niet is opgebrand door de atmosfeer en vervolgens op aarde is neergestort. De stukjes gesmolten gesteente zijn na de inslag van de enorme meteoriet van 2 km breed eerst onze atmosfeer ingeblazen om daarna weer op aarde te vallen.

“Hun bestaan wijst erop dat de ingeslagen meteoriet zo groot was en zijn snelheid zo hoog dat hij de stenen die hij raakte kon doen smelten”, zegt professor Kerry Sieh, hoofdonderzoeker Earth Observatory of Singapore en co-auteur van de studie, aan CNN. Voor andere inslagen van meteorieten vonden wetenschappers de kraters aan de hand van tektieten, maar niet de krater van het zogenaamde Australaziatische tektietenveld. Dat strekt zich uit ten zuiden van Zuidoost-Azië en over Australië, en van het zuiden van Tasmanië tot Oost-Antarctica, met een westelijke uitstulping over Madagascar en een oostelijke uitstulping over de westelijke Stille Oceaan. Een enorm gebied dat zo’n tien procent van de aardoppervlakte uitmaakt.

“Er waren al heel wat eerdere pogingen om de inslagkrater te vinden”, weet Sieh. “Ze kwamen uit op Noord-Cambodja, Midden-Laos, Zuid-China, Oost-Thailand en Vietnam. Maar onze studie is de eerste die zoveel soorten bewijzen heeft samengebracht, variërend van de chemische aard van de tektieten tot hun fysieke kenmerken, en van zwaartekrachtmetingen tot metingen van de leeftijd van de lava die de krater zou kunnen bedelven.”

Volgens de berekeningen van deze studie is de krater zo’n 13 km breed en 17 km lang. Verder onderzoek is nu nodig. De geologen willen “tot een paar honderd meter diep boren om te zien of het gesteente onder de lava overeenkomt met de verwachtingen”.