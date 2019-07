Gelukstreffer: nieuwe bemanning onderweg naar ISS op vijftigste verjaardag van eerste maanlanding AW

20 juli 2019

19u16

Bron: Space.com 0 Wetenschap Exact vijftig jaar nadat Neil Armstrong en Buzz Aldrin voor het eerst voet zetten op de maan, is de 43-jarige astronaut Drew Morgan voor het eerst onderweg naar de ruimte. Morgan zet samen met twee andere astronauten koers richting het internationale ruimtestation (ISS).

NASA-astronaut Drew Morgan, ESA-astronaut Luca Parmitano (42) en de Russische kosmonaut Aleksandr Skvortsov (53) begonnen vandaag aan boord van de Russische Sojoez-raket, hun reis naar het ruimtestation. De drie zullen na ongeveer zes uur aankomen bij het station, dat op ongeveer 400 kilometer hoogte rond de aarde zweeft.



De lancering vond plaats op de basis Baikonoer in Kazachstan, exact vijftig jaar nadat Neil Armstrong en Buzz Aldrin succesvol op de maan landden. “Het is een eer om op deze historische datum naar het ruimtestation te vertrekken”, aldus Morgan. “Het is een geweldige gelukstreffer”, vervolgde Parmitano. “We zijn enorm blij dat we de verjaardag van de maanlanding op zo'n geweldige manier kunnen vieren."