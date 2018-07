Gekko’s kunnen afgestorven hersencellen opnieuw aanmaken, een ontdekking die onderzoek naar hersentrauma's bij de mens kan vooruit helpen Redactie

31 juli 2018

11u06

Bron: Futurism 1 Wetenschap Gekko’s kunnen niet enkel hun afgebroken staart opnieuw laten groeien. Ze kunnen ook hersencellen opnieuw aanmaken. Dat hebben wetenschappers van de Universiteit van Guelph in Canada ontdekt. Voor de onderzoekers is dat interessant om te weten omdat het nieuwe inzichten kan brengen in de onderzoeken naar de menselijke hersenen.

Aangezien gekko’s verschillende lichaamsdelen opnieuw kunnen laten groeien nadat die zijn afgebroken of afgestorven, zijn de wetenschappers verder gaan kijken dan die ledematen. In de hersenen van de gekko’s hebben ze ontdekt dat de reptielen nieuwe hersencellen kunnen aanmaken, zelfs meer dan het onderzoeksteam op voorhand had gedacht. De wetenschappers hebben ook het type stamcel kunnen identificeren dat in hersencellen verandert in de prefrontale cortex van de gekko’s. Dat is een deel van hun hersenen dat dezelfde functie heeft als de hippocampus bij de mens. De hippocampus is de plek waar onder andere nieuwe herinneringen worden opgeslagen. Bij de ziekte van Alzheimer of andere vormen van dementie is dat een van de gebieden van onze hersenen die worden aangetast.

De ontdekking dat gekko’s delen van hun hersenen opnieuw kunnen genereren, kan vooruitgang brengen in de manier waarop de menselijke hersenen worden bestudeerd. “De bevindingen geven aan dat gekko’s hun hersencellen continu vernieuwen, iets wat mensen heel slecht kunnen”, zegt Matthew Vickaryous van het onderzoeksteam. “De volgende stap in dit onderzoeksveld is om te bepalen waarom sommige soorten, zoals gekko’s, hun hersencellen kunnen vervangen terwijl anderen, zoals mensen, dat niet kunnen.”

Maar zelfs als de onderzoekers dat kunnen achterhalen, betekent dat niet dat de wetenschap ineens in staat zal zijn om onze hersenen ook zo te laten functioneren. Toch moet het ook niet geminimaliseerd worden, want elke ontdekking dat met de hersenen te maken heeft en onderzoek ernaar een nieuwe duw geeft, is een stap dichter naar de behandeling voor hersentrauma’s - en ziektes.