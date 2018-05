Geisers op Jupitermaan Europa doen hoop op buitenaards leven toenemen kv

14 mei 2018

18u09

Bron: Belga 3 Wetenschap Er zouden wel degelijk "jets" van waterdamp op het oppervlak van de Jupitermaan Europa zijn. Dit blijkt uit nieuwe gegevens die vandaag werden gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Nature Astronomy. De hoop op leven op het hemellichaam kan daarmee weer stijgen.

De Amerikaanse sonde Galileo, die van 1995 tot 2003 het Jupiterstelsel heeft geëxploreerd, zag reeds aanwijzingen voor de aanwezigheid van een oceaan van vloeibaar water die twee keer zoveel water zou omvatten als alle oceanen op Aarde samen. Die oceaan zou onder een extreem koude en harde ijskorst liggen. Het Amerikaanse ruimtevaartbureau NASA zag daarop Europa als één van de meest plausibele plaatsen voor buitenaards leven in ons zonnestelsel.

Op basis van data van de Amerikaans-Europese Hubble Ruimtetelescoop opperden vanaf 2012 astronomen de aanwezigheid van bundels van waterdamp op de Jupitermaan.

Zonder het bestaan ervan te bewijzen doen nieuwe data van de Galileo, verkregen tijdens een overvliegen van Europa in 1997, de balans opnieuw naar die mogelijkheid overhellen. Volgens de nieuwe studie laten immers veranderingen in het magnetisch veld en plasma rondom de maan zich gemakkelijk verklaren door de aanwezigheid van "jets" van waterdamp.

Indien die geisers er effectief zijn, kunnen zij op een dag de mogelijkheid bieden om met behulp van robots stalen te nemen van het water dat zich onder de ijskorst bevindt. Zodoende is boren doorheen de ijslaag, waarvan de dikte onbekend is, niet nodig. Zo is ook onderzoek naar mogelijke tekenen van leven mogelijk.

Zowel de VS als het Europese Ruimtevaartbureau ESA plannen respectievelijk met de sondes Europa Clipper en Juice naar Europa te trekken. De verkenners zouden tussen het einde van het volgende decennium en het begin van de jaren dertig het Jupiterstelsel moeten bereiken.