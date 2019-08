Geïnteresseerd in een reis naar mars? Stuur je naam dan mee met de Marsrover AW

14 augustus 2019

12u48 0 Wetenschap Altijd al gedroomd van een reisje naar mars? Dan komen je wildste dromen binnenkort misschien (gedeeltelijk) uit. Via NASA kan je namelijk een boarding pass bestellen voor jouw naam. Vervolgens reist die in 2020 mee met de nieuwe Marsrover naar de rode planeet.

NASA geeft fans, sterrenkundigen en dromers de kans om een stukje van zichzelf mee naar mars te sturen. En veel moeten ze daar niet voor doen. Via de website van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie kunnen geïnteresseerden zichzelf inschrijven waarna hun naam op een microchip wordt gebrand. Op zo’n chip kunnen tot wel één miljoen namen staan.



Tenslotte zal de Marsrover die in juli 2020 wordt gelanceerd, de chip(s) met zich meedragen naar de rode planeet.



Wil je ook zo’n boarding pass vergaren voor jouw naam? Wees dan snel: je hebt nog tot eind september om jezelf in te schrijven. Mee aan boord (de namen van) alvast meer dan 8.300.000 andere gegadigden.