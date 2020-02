Geheime doorgang Brits parlement leidt naar 169 jaar oude graffiti Joeri Vlemings

26 februari 2020

13u18

Speaker sir Lindsay Hoyle - u weet wel, de opvolger van John 'Orderrrr' Bercow - kreeg de eer om als een van de eerste personen in de moderne tijd een geheime doorgang in het Britse parlement te betreden. Historici zijn verrast door de 169 jaar oude graffiti die ze aantroffen.

Een gedenkplaat aan de muur van Westminster Hall gaf al weg dat er ‘iets’ was, maar veel was er niet geweten over de passage. Tot historica Elizabeth Hallam-Smith tijdens haar onderzoek op een “intrigerende foto” botste van wat er zich achter de muur zou bevinden: een soort van kamer. Het bleek een 360 jaar oude doorgang te verbergen naar het House of Commons (het Lagerhuis).

De passage werd in 1660 gebouwd voor de kroning van Karel II van Engeland, om gasten toegang te verschaffen tot het banket in Westminster Hall, het gebouw naast de moderne Commons-kamer. Ook de volgende koning, Jacobus II van Engeland, maakte gebruik van de doorgang bij zijn kroning. Generaties parlementsleden en politieke notabelen - zoals de eerste Britse premier Robert Walpole - passeerden langs wat toen de hoofdingang tot het Lagerhuis was.

Tot die toegang dichtgemetseld werd en in de vergetelheid raakte. Na de Wereldoorlog II werd houten lambrisering aangebracht. Tijdens renovatiewerken in de jaren 50 werd de doorgang even herontdekt, maar ook opnieuw afgesloten. Een van de metsers had een nota achtergelaten met de tekst in potlood: “Deze kamer werd afgesloten door Tom Porter, die dol was op Ould Ale”.

Een ander stukje aangetroffen graffiti op de muur las: “Deze metselaars werden gebruikt om deze bossen te vernieuwen... 11 augustus 1851, echte democraten”, verwijzend naar wie het klooster 169 jaar geleden renoveerden.

De spreker van het Lagerhuis, Sir Lindsay Hoyle, mocht als eerste hoogwaardigheidsbekleder de gang bezoeken. Hij noemde het “een deel van onze parlementaire geschiedenis”.

Historicus Mark Collins zei dat hij met zijn collega’s op wolkjes loopt sinds de ontdekking.