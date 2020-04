Geen beste bestemming voor tijdreizigers: dit is de gevaarlijkste plek in de geschiedenis van onze aarde AW

29 april 2020

12u02

Bron: ZooKeys 3 Wetenschap Heb je je weleens afgevraagd wat de meest gevaarlijke plek op aarde is? Een groep internationale paleontologen besloot die vraag te beantwoorden. Alleen gingen ze nog een stapje verder: ze zijn op zoek gegaan naar de meest gevaarlijkste plaats in de geschiedenis van de aarde. Het antwoord? De Sahara, zo’n 100 miljoen jaar geleden.

Hoewel het er in de Sahara - in het zuidoosten van Marokko - nu vooral droog, dor en desolaat uitziet, was het zo’n 100 miljoen jaar geleden het rijk van de giganten der aarde. Denk dan aan enorme roofdieren, vliegende reptielen en de voorouders van krokodillen. “Je zou er als menselijke tijdreiziger niet lang willen vertoeven,” grapt Nizar Ibrahim, onderzoeker aan de University of Chicago.

Wat voor gruwelijke wezens er dan leefden in de Sahara? Er werden onder andere fossielen teruggevonden van Spinosaurussen: dat zijn vleesetende dinosauriërs die wel zeven meter lang werden en tot 7.500 kilogram konden wegen. De indrukwekkende Spinosaurussen leefden zij aan zij met de nog grotere Carcharodontosaurussen: vleesetende dinosauriërs die zelfs 14 meter lang konden worden en gemiddeld 7.000 kilogram wogen. Tot slot zijn er nog fossiele resten teruggevonden van de Deltadromeus: een iets kleinere dinosauriër die nog steeds makkelijk boven de mens zou uittorenen.

En waar leefden die indrukwekkende dieren dan van? Vermits er destijds talrijke riviertjes door de Sahara stroomden, leefden er veel vissen (die overigens ook een stuk groter waren dan de hedendaagse vissen). “De Coelacanthiformes bijvoorbeeld, waren waarschijnlijk vier of zelfs vijf keer zo groot als de huidige exemplaren”, zo vertelt onderzoeker David Martill. “Ook leefde er een enorme zoetwaterhaai, Onchopristis genaamd, met de meest angstaanjagende tanden.” De haai had een lange snuit, die wat weg had van een zaag. Aan de zijkant van die ‘zaag’ stonden tanden met weerhaken. De Onchopristis kon wel zes meter lang worden.

Mees uitgebreide werk sinds 1936

Die conclusie volgt na de meest uitgebreide studie naar fossiele dieren van het afgelopen decennium. Daarbij werd gekeken naar de fossiele vondsten die ontdekt werden in rotsformaties in het zuidoosten van Marokko, de zogenaamde ‘Kem Kem Group’. “Dit is het meest uitgebreide werk over fossiele gewervelde dieren uit de Sahara sinds 1936, toen de Duitse paleontoloog Ernst Freiherr Stromer von Reichenbach zijn laatste grote studie publiceerde,” aldus Martill. Het resultaat werd gepubliceerd in het vaktijdschrift ZooKeys.