Geen aanwijzingen voor opzettelijk gesjoemel in onderzoek Leuvense topwetenschapper Catherine Verfaillie

16 juli 2020

06u04

Bron: Belga 0 Wetenschap De KU Leuven vraagt onderzoekster Catherine Verfaillie om een extra veiligheidscheck in haar lab in te voeren, nadat de universiteit papers met problematische afbeeldingen heeft onderzocht. Dat moet slordigheden voorkomen, schrijft De Standaard vandaag.

De KU Leuven ziet geen aanwijzingen van opzettelijk gesjoemel met onderzoeksdata door stamcelonderzoekster Catherine Verfaillie of vorsers van haar lab. Dat verwijt hing sinds december wel boven het hoofd van de top­onderzoekster, toen experts in beeldmanipulatie zich publiekelijk vragen stelden over figuren in een tiental papers waarvan Verfaillie de eindverantwoordelijke is.

De KU Leuven heeft nu het onderzoek naar die aantijgingen afgerond en spreekt haar vrij van inbreuken tegen de wetenschappelijke integriteit. Al bevestigt het onderzoek dat er problemen zijn met afbeeldingen in papers van Verfaillie.

“Veiligheidscheck inbouwen”

De papers zijn intussen gecorrigeerd met de juiste beelden of er is een correctie aangevraagd. Maar daarmee is voor de KU Leuven de kous niet af. Verfaillie wordt 'warm aanbevolen' om een extra veiligheidscheck in te bouwen, zodat het risico op slordigheden in haar lab vermindert. Concreet luidt de aanbeveling: elke afbeelding die samen met een paper ingediend wordt bij een vaktijdschrift, krijgt een 'paspoort' waarin de geschiedenis van het beeld wordt samengevat.

Het rapport over Verfaillie is voorgelegd aan een externe deskundige ter verificatie. Die bevestigt de conclusies van de Leuvense commissie.