Gedeeltelijke zonsverduistering in Azië: massa’s mensen bewonderen magische ‘ring of fire’ HLA

26 december 2019

10u50

Bron: BBC, space.com, thehindu.com 2 Wetenschap In verschillende Aziatische landen was vandaag een gedeeltelijke zonsverduistering te zien. De maan schoof daarbij over het midden van de zon, waardoor een heldere ring aan de hemel verscheen, een zogenaamde ‘ring of fire' of vuurring.

Bij een gedeeltelijke zonsverduistering bevindt de maan zich tussen de zon en de aarde, waardoor de maan een schaduw werpt over de aarde. Aangezien de maan op dit moment niet dicht genoeg bij de aarde staat voor een volledige verduistering, verschijnt er een heldere ring rond de schaduw, een ‘ring of fire'. Dergelijke zonsverduistering komt gemiddeld twee keer per jaar voor, en brengt steeds heel wat volk op de been.

In ons land zou op 21 juni volgend jaar een gedeeltelijke zonsverduistering te zien zijn. De zon zal op die dag voor bijna 30 procent bedekt worden door de schaduw van de maan.

De heldere ring was vandaag eerst te bewonderen in Saoudi-Arabië, en schoof daarna over een gebied van zo'n 142 km lang langs onder andere Qatar, India, Sri Lanka, Sumatra en Singapore.

Onder meer in Sri Lanka, Indonesië, India en Saudi Arabië kwamen mensen massaal de straat op om dit natuurfenomeen te bewonderen.

In verschillende Aziatische landen komt heel wat bijgeloof kijken bij een zonsverduistering. Onder meer de Hindu voeren verschillende rituelen uit tijdens de eclips. In Pakistan geloven ze dan weer dat mensen met een beperking begraven in het zand tijdens het natuurfenomeen voor genezing kan zorgen.