Geboorte van een planeet voor de allereerste keer vastgelegd op spectaculaire foto kg

03 juli 2018

08u28

Bron: Belga 0 Wetenschap Astronomen hebben met een instrument van de gigantische VLT-telescoop in Chili een spectaculaire momentopname gemaakt van de planeetvorming rond de dwergster PDS 70. Dit heeft de Europese Zuidelijke Sterrenwacht ESO meegedeeld. De gegevens suggereren ook dat de atmosfeer van de piepjonge planeet bewolkt is.

Bij PDS 70 stootten de onderzoekers op een helder vlekje naast het zwart gemaakte centrum van de schijf, waar zich de ster bevindt. Het gaat om planeet PDS 70b die zich een weg baant door de oerschijf van gas en stof rond de zeer jonge ster.

De 'babyplaneet' werd gevonden met behulp van het SPHERE-instrument in de VLT-telescoop, één van de krachtigste in de jacht op planeten buiten ons zonnestelsel, ook exoplaneten genoemd. Het waren astronomen onder leiding van een groep van het Max-Planck-Institut für Astronomie in Heidelberg die de ontdekking deden.

1.000 graden Celsius

De jonge exoplaneet bevindt zich op ongeveer drie miljard kilometer van de centrale ster, wat ruwweg overeenkomt met de afstand tussen Uranus en onze zon. Uit analyse blijkt dat PDS 70b een reusachtige gasplaneet is die enkele keer zoveel massa heeft als Jupiter. Het oppervlak van de planeet heeft een temperatuur van ongeveer 1.000 graden Celsius, en is daarmee veel heter dan alle planeten van ons eigen zonnestelsel.

De ontdekking van de jonge metgezel van PDS 70 heeft al tot vervolgonderzoek geleid. Onder andere werd ontdekt dat de atmosfeer van PDS 70b wolkenrijk is, zegt de ESO.