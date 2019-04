Fossielen tonen dé fatale dag van de meteorieteninslag die dino’s deed uitsterven Joeri Vlemings

01 april 2019

17u58

Bron: ap 0 Wetenschap “De ontdekking van de eeuw” binnen zijn vakgebied noemde geofysicus Jay Melosh van Purdue University het. Hij had het over een soort van fossielen-snapshot van de dag waarop bijna 66 miljoen jaar geleden een meteoriet insloeg op onze planeet. De gesteentelaag levert voor het eerst bewijs voor de theorie dat de meteoriet in één klap een einde maakte aan het bestaan van de dinosaurussen.

De aarde beefde zoals de moderne mens dat nooit nog ervaren heeft, vermoedelijk met een kracht van 10 of 11 op de schaal van Richter. Het regende vuur en gesteentes. 66 miljoen jaar geleden, aan het einde van het Krijt, werd bijna alle leven op onze planeet door de enorme inslag van een meteoriet uitgeroeid. De bekendste soort die eraan moest geloven: de dinosaurussen. Bekendste restant van de inslag: de Chicxulubkrater op het Mexicaanse schiereiland Yucatán.

Wetenschappers hebben onder leiding van Robert DePalma bewijzen van die fatale meteorieteninslag in Mexico ontdekt in een gesteentelaag in wat nu Noord-Dakota in de VS is, zo’n 3.000 km ten noorden van de krater. Ze vonden er al in 2014 vissen met gloeiend glas in de kieuwen, afkomstig van het brandende puin dat na de inslag hoog in de lucht werd geslingerd en daarna terug op aarde neerdaalde. Ze vonden ook verkoolde bomen, bewijs van de tsunami die na de inslag het land overspoelde en gesmolten barnsteen.

Op zijn beurt botste de Nederlander Jan Smit van de Vrije Universiteit Amsterdam met zijn team op voetsporen van dinosaurussen, van net voor hun uitroeiing. Een van de voetafdrukken is afkomstig van een plantenetende Hadrosaurus, de andere van een vleesetende dino, mogelijk een kleine Tyrannosaurus Rex. “Definitief bewijs dat de dinosaurussen nog leefden op het moment van de inslag”, aldus Smit. “Ze liepen rond en zaten elkaar na” op het ogenblik dat ze weggevaagd werden door een helse vloedgolf. Maar er was méér dan alleen de dino’s. De tsunami-afzetting bevat ook mierennesten, wespennesten, kwetsbare bewaarde bladeren, en vissen die bewaard bleven zoals ze waren op het moment van hun overlijden.

Jay Melosh maakte geen deel uit van het onderzoeksteam, maar deed wel redactiewerk voor het wetenschappelijke artikel dat vandaag verscheen in Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Hij is danig onder de indruk. “Dit is de dodelijke klap bewaard op één bepaalde site, dit is spectaculair”, zei de specialist. Hij noemde het zelfs de “ontdekking van de eeuw” binnen zijn vakgebied.

Andere experts hebben kritiek op het feit dat de bewuste site - die zich uitstrekt over de twee Dakota’s, Wyoming en Montana - afgeschermd wordt voor onderzoekers van buitenaf. Zij krijgen nauwelijks of geen toegang tot de beroemde Hell Creek-formatie, waar al die interessante fossielen als stille getuigen van de meteorieteninslag liggen. Het is een fossielenschat met resten van dinosaurussen, zoogdieren, reptielen en vissen, allemaal dieren die tussen 65 en 70 miljoen jaren geleden vastzaten in klei en gesteentes. Volgens Jan Smit is die beperkte toegang nodig als bescherming tegen plunderaars.

Ook kreeg Robert DePalma kritiek omdat hij in The New Yorker had gesproken over een heus dinokerkhof. DePalma’s collega, Jan Smit, heeft dat al “overdreven” genoemd, maar bevestigde dat de fossielenrijkdom enorm is.