Finland wil 5 miljoen Europeanen basisbeginselen van AI bijbrengen via gratis opleiding

10 december 2019

21u26

Bron: Reuters 4 Wetenschap Finland, dat tot het einde van het jaar het voorzitterschap van de Europese Unie heeft, wil één procent van de Europeanen - in totaal meer dan vijf miljoen mensen - de kans geven om basisvaardigheden in artificiële intelligentie te leren via een gratis online cursus.

De Europese Unie wil inzetten op tewerkstelling in artificiële intelligentie, om Europese bedrijven te helpen de concurrentie met Azië en de Verenigde Staten aan te gaan.

“Onze investering heeft drie doelstellingen: we willen de EU-burgers voorzien van digitale vaardigheden voor de toekomst, we willen het praktisch begrip van wat artificiële intelligentie is, uitbreiden, en door dat te doen willen we het digitale leiderschap van Europa een boost geven”, zegt de Finse minister van Tewerkstelling Timo Harakka.



“Als ons voorzitterschap afloopt, willen we iets concreets aanbieden. Het gaat om een van de dringendste uitdagingen waarmee Europa en Finland vandaag geconfronteerd worden: hoe ontwikkelen we onze digitale expertise?”, aldus Harakka in een verklaring.

Europa telt ongeveer 512 miljoen inwoners. Eén procent daarvan komt neer op meer dan vijf miljoen mensen.

Finland, een van Europa’s meest technisch onderlegde landen, ziet in artificiële intelligentie een gigantische opportuniteit. “Het is daarom essentieel dat meer en meer individuen kunnen begrijpen hoe verschillende oplossingen werken en waar ze voor gebruikt kunnen worden”, zegt Ville Valtonen, directeur bij techbedrijf Reaktor Education, dat de cursus ontwikkelde in samenwerking met de universiteit van Helsinki.

Voor de cursus, die in 2018 gelanceerd werd, schreven al meer dan 220.000 studenten uit meer dan 110 landen zich in. De opleiding omvat modules over machinaal leren, neurale netwerken, de filosofie van artificiële intelligentie en het gebruik van artificiële intelligentie om problemen op te lossen.

De cursus is beschikbaar in het Engels, Fins, Zweeds en Ests, maar Finland zal de cursus volgend jaar vertalen naar alle officiële Europese talen.

De aanvankelijke doelstelling om één procent van de Finnen, zo’n 55.000 mensen, te bereiken, werd in slechts enkele maanden behaald.