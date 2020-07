File richting Mars: 3 missies moeten komende maand vertrekken of wachten op nieuwe kans in 2022



AW

14 juli 2020

14u03

Bron: Science Alert 0 Wetenschap Domper op de feestvreugde voor de Verenigde Arabische Emiraten: Domper op de feestvreugde voor de Verenigde Arabische Emiraten: vanmorgen werd de lancering van de eerste (Arabische) Marsmissie met twee dagen uitgesteld , door de slechte weersomstandigheden. Ook de Verenigde Staten en China willen de komende twee weken raketrovers richting Mars lanceren. Missen ze het (korte) lanceervenster, zullen ze twee jaar moeten wachten op een volgende gelegenheid.

Rusland en Europa vielen als eerste af in de race naar Mars. Door de coronapandemie liepen de plannen van Roskosmos en de Europese ruimtevaartorganisatie (ESA) vertraging op waardoor ze zich moesten terugtrekken. Zij zullen het over twee jaar opnieuw proberen.

Uitstel

Het Amerikaanse ruimtevaartagentschap NASA, China alsook de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) zullen wél nog een kansje wagen de komende twee weken. NASA heeft de lancering van zijn Marsrover Perseverance al enkele keren moeten uitstellen waardoor de lanceerdatum naar 30 juli werd verschoven. En nu de lancering van de VAE eveneens vertraging oploopt, belooft het behoorlijk druk te worden de komende twee weken.



De lanceerdatum van China is voorlopig nog onbekend, maar één ding is zeker: ze kunnen maar beter haast maken, want de duur van het lanceervenster is kort en loopt maar tot 15 augustus. Dat is een gevolg van de baan en de omlooptijd van Mars in verhouding tot die van de Aarde. De periodes waarin Mars met zo min mogelijk energie te bereiken is, komen met intervallen van 2,135 jaar.