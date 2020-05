Federale wetenschappelijke instellingen mogen uit reserves putten IB

06 mei 2020

05u26

Bron: Belga 0 Wetenschap Minister van Wetenschapsbeleid David Clarinval heeft de tien federale wetenschappelijke instellingen de toestemming gegeven om hun strategische reserves aan te spreken, zo meldt de krant L'Echo vandaag. In die reserves zit 100 miljoen euro.

De maatregel laat de instellingen toe om de winsten van vorig jaar te besteden aan investeringen die tot dusver bevroren waren en uit hun historische reserves (Invest) te putten. Zo moeten de instellingen de coronacrisis het hoofd kunnen bieden zonder hun budgettair evenwicht in gevaar te brengen.

De beslissing is gunstig onthaald in instellingen als het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika, het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, het Koninklijk Meteorologisch Instituut, de Koninklijke Bibliotheek en het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen.

"Het lijkt me onrechtvaardig dat de federale wetenschappelijke instellingen die tijdens het jaar goed werken en winst halen niet zouden kunnen genieten van dit geld", meent Clarinval. De historische reserve bevat tot 100 miljoen euro. Door de coronacrisis hebben de instellingen al 4 miljoen euro verloren. "Het is cash dat hen in staat stelt de salarissen en werkingskosten te betalen zonder dat dit budgettaire impact heeft", licht Clarinval toe.