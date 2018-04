FBI ontrafelt eeuwenoud mysterie over mummie. We weten eindelijk wie dit is Karen Van Eyken

09 april 2018

11u57

Bron: The Independent 0 Wetenschap Sinds 1915 hebben wetenschappers zich het hoofd gebroken over een hoofd dat werd ontdekt in een geplunderd graf in Deit el-Bersha, een oude Egyptische necropolis in de woestijn. De FBI heeft nu de identiteit van de 4.000 jaar oude mummie weten te achterhalen.

Archeologen ontdekten dat het graf toebehoorde aan een gouverneur genaamd Djehutynakht en diens vrouw, maar konden niet ontcijferen of het hoofd van de mummie mannelijk of vrouwelijk was.

Al meer dan 100 jaar lag het mummiehoofd in het Boston Museum of Fine Arts. Zou het mysterie nu eindelijk opgelost worden?

Het grootste probleem was de kwaliteit van het DNA. Dat gaat achteruit naarmate de tijd verstrijkt. Er kwam een forensisch expert van de FBI aan te pas om de hele puzzel te leggen met behulp van geavanceerde technologie. Odile Loreille van de FBI boorde in een tand die uit de schedel was gehaald, en bekwam zo 'tandpoeder' dat ze oploste in een chemische oplossing.

Uit metingen bleek vervolgens dat het DNA afkomstig is van een man. En dus behoort de verminkte schedel toe aan gouverneur Djehutynakht zelf. "Ik was blij verrast, we hebben geluk gehad", besluit Loreille.