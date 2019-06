FBI geeft analyse van haren van vermeende Bigfoot uit jaren 70 vrij jv

06 juni 2019

12u43

Bron: CNBC 0 Wetenschap Peter Byrne kreeg in 1976 de FBI zover om haarmonsters te onderzoeken in de hoop het bestaan van de mythische Bigfoot te bewijzen. Byrne is inmiddels 93 en is zijn aanvraag van toen inmiddels vergeten, maar hij kan de resultaten van da analyse nu, net als iedereen, nalezen in de documenten die de FBI heeft vrijgegeven.

Peter Byrne komt uit Oregon. Hij gelooft al tientallen jaren in het bestaan van mythische figuren die we kennen als Bigfoot, Sasquatch, yeti of de verschrikkelijke sneeuwman. Op 24 november 1976 schreef hij de FBI aan met de vraag om 15 haren op een stukje huid te analyseren. “Het gebeurt niet vaak dat we haren tegenkomen die we niet kunnen thuisbrengen”, schreef hij in de correspondentie die de FBI nu publiek heeft gemaakt. “Het is het eerste haar dat we konden bemachtigen in zes jaar tijd waarvan we vermoeden dat het belangrijk is.”

In een eerdere brief had hij de FBI gevraagd of ze haar van “vermoedelijk een Bigfoot” - en waarvan hij meende te weten dat het naar de FBI was gestuurd - hadden getest. Byrne benadrukte dat het “om een ernstige zaak ging waarop een antwoord zou moeten komen”. Eind 1976 antwoordde de FBI dat ze normaal alleen “fysiek bewijs voor politiediensten in verband met criminele zaken” onderzochten.

Hertenhaar

Adjunct-directeur Jay Cochran Jr. voegde er wel nog aan toe dat uitzonderingen mogelijk zijn. “We zullen het haar en het weefsel waarvan u gewag maakt in uw brief onderzoeken”, schreef Cochran. Al in februari 1977 maakte Cochran de conclusies van het labo bekend: “De haren zijn afkomstig van een hertachtige”.

De 93-jarige Peter Byrne herinnert zich de correspondentie met de FBI niet meer. Maar hij is wel altijd blijven zoeken naar bewijs van het bestaan van Bigfoot. Hij droomt er nog altijd van een Bigfoot of een yeti te vinden, al heeft hij er zelf nooit een gezien, geeft hij toe. “Tien dagen geleden zag een betrouwbare, goeie vriend van mij een Bigfoot”, beweert Byrne. En zeven houthakkers beweerden dat ze vorig jaar een vermoedelijke Sasquatch hebben gespot.

De interesse van Peter Byrne voor Bigfoot dateert van zijn kindertijd, toen zijn vader hem verhaaltjes over de yeti in het Himalayagebergte voor het slapengaan vertelde. In 1946 kreeg hij een eerste kans om op zoek te gaan naar de yeti. Hij zat toen bij de British Royal Air Force in Bombay in India. Eind jaren 50 ondernam hij drie grote expedities in Nepal.

Sociale fraude

De afgelopen 50 jaar beweert Byrne twee of drie paar mogelijke voetafdrukken van de yeti te hebben gevonden in de Himalaya, op een hoogte van meer dan 4,5 km. Maar aan CNBC gaf hij toe dat die mogelijk van sadhoes waren, hindoeïstische asceten die hij zelf op die hoogte blootsvoets in de sneeuw heeft zien wandelen. In de Pacific Northwest vond hij ooit een “enorme voetafdruk” van wat een rechtopstaand zoogdier moet zijn geweest met vijf tenen aan elke voet en met een “stap van 117 centimeter”.

Vandaag is Byrne nog altijd actief in zijn zoektocht, maar “het is een hobby voor mij geworden”, zegt hij.

Peter Byrne is overigens niet onbesproken. In augustus 2013 werd hij tot drie jaar voorwaardelijk veroordeeld voor sociale fraude. Voor de overheid had hij zijn buitenlandse tripjes tussen 1992 en 2012 verzwegen en om onterecht 70.000 euro aan onterechte uitkeringen te kunnen toucheren. Hij liet ook de royalty’s van zijn boeken op de rekening van zijn vriendin storten.