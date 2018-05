Familie Stephen Hawking organiseert grote loterij voor wie ceremonie in Westminster Abbey wil bijwonen HR

09 mei 2018

14u07

Bron: ANP 0 Wetenschap De belangstelling voor het bijzetten van de as van de vorige maand overleden wetenschapper Stephen Hawking is zo groot, dat zijn familie een grote loterij heeft opgezet. Het publiek kan via een speciale website meedingen naar een van de duizend toegangsbewijzen voor de ceremonie.

De as van Hawking wordt volgende maand bijgezet in de beroemde Westminster Abbey in Londen. Hij vindt daar zijn laatste rustplaats tussen Charles Darwin en Isaac Newton. Toen Hawking de Lucasische leerstoel voor Wiskunde op de universiteit van Cambridge kreeg, trad hij in Newtons voetsporen.

De toegang tot de ceremonie in Westminster Abbey op 15 juni is, voor degenen die een kaartje bemachtigen, gratis.