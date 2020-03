Falcon-9 draagraket van SpaceX nu toch gelanceerd, maar tweede deel van missie mislukt HR

18 maart 2020

15u08

Bron: ANP 0 Ruimtevaart Vanop Cape Canaveral in Florida is woensdag een Falcon-9 draagraket vertrokken waarvan de lancering zondag op het allerlaatste nippertje was afgebroken, zo was via webstreaming te volgen. Het tweede objectief van de missie is echter niet gelukt.

De Falcon vertrok om 13.16 uur Belgische tijd met zestig nieuwe satellieten voor het globaal breedbandinternetwerk Starlink dat SpaceX wil uitbouwen.



Zondag floepten bij een eerste poging de motoren al aan en een lid van het lanceerteam meldde al “lift off”. Een seconde later meldde hij dat de lancering was afgebroken. Een boordcomputer had immers in de allerlaatste seconde de lancering tegengehouden vanwege onverwachte data bij de controle van motorvermogen.

Vandaag lukte de lancering wel, maar het tweede objectief van de missie is niet gelukt. De eerste trap is immers niet veilig geland op het droneship, zo heeft SpaceX gemeld. Het droneship ‘Of Course I Still Love You’ dobbert op de Atlantische Oceaan. De gevolgen zijn nog niet duidelijk. Daarvoor was SpaceX er 49 keer in gelukt een eerste trap van de Falcon te recupereren.

Ook heeft het restant van de Falcon-9 in één keer al de zestig meegevoerde Starlink-satellieten uitgezet.