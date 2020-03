Extreem weer ontdekt op exoplaneet, het regent er zelfs vloeibaar ijzer YV

12 maart 2020

13u03

Bron: The Guardian 0 Wetenschap Wetenschappers hebben ontdekt dat op exoplaneet WASP-76b wel heel buitengewone weersomstandigheden voorkomen. Het kan er tot 2.400 graden Celsius worden, waaien tot snelheden van meer dan 16.000 kilometer per uur en bovendien valt er geregeld vloeibaar ijzer uit de lucht.

WASP-76b bevindt zich op 640 lichtjaren van ons vandaan. De planeet staat zo dicht bij zijn ster in het Pisces-sterrenstelsel dat het er enorm heet is op het planeetoppervlak. De planeet draait niet rond zijn eigen as, waardoor het langs één kant van WASP-76b altijd dag is, en langs de andere kant altijd nacht.

IJzerwolken

Aan de kant waar het altijd dag is, lopen de temperaturen hoog op waardoor ijzer verdampt tot wolken. Door de felle wind tussen de dag- en nachtkant blazen de ijzerwolken naar de kant waar het altijd nacht is en regent het ijzer daar uit. Aan de koude kant van de planeet is het ‘maar’ 1.500 graden Celsius.

De ontdekking is een van de eerste resultaten die astrologen konden vaststellen met een nieuwe telescoop, genaamd de Very Large Telescope in het Zuid-Amerikaanse Chili. Volgens de astrologen moet het onderzoeksapparaat ons meer inzicht geven in verre werelden buiten ons sterrenstelsel.