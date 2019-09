Experts stellen zich vragen bij controversiële behandeling Michael Schumacher kv

11 september 2019

19u56

Bron: Le Parisien, Radio 1 0 Wetenschap Voormalig F1-wereldkampioen Michael Schumacher werd gisteren opgenomen in het Parijse Georges Pompidou-ziekenhuis voor een “geheime medische procedure”, zo meldde de krant Le Parisien gisteren. De gerenommeerde Franse hartchirurg Philippe Ménasché zou er een stamceltransplantatie uitvoeren bij de voormalige autocoureur. Experts stellen zich echter vragen bij de kans op slagen van de omstreden behandeling. Tot op heden bleek immers geen enkele stamceltherapie effectief om het zenuwstelsel te regenereren.

Schumacher liep zes jaar geleden zware hersenschade op als gevolg van een ernstig skiongeval in het Franse Méribel. Zijn familie houdt echter al jaren de lippen stijf op elkaar over zijn gezondheidstoestand en weigert ook nu te reageren. Schumachers zoon Mick en Jean Todt, de voormalige manager van het Formule 1-team van Ferrari, werden wel al aan het hospitaal gesignaleerd. Een verpleegster van de afdeling cardiologie bevestigt vandaag dat de autocoureur bij bewustzijn is, schrijft Le Parisien.

Schumacher wordt tijdens zijn hospitalisatie opgevolgd door de Franse professor Philippe Ménasché, een hartchirurg en pionier op het vlak van stamceltherapie. De 69-jarige arts is de eerste die in het jaar 2000 spierstamcellen transplanteerde bij een man die getroffen was door een hartaanval. In 2014 plantte hij stamcellen van menselijke embryo’s in bij een 68-jarige vrouwelijke patiënte met een hartprobleem. Nog vijf andere patiënten ondergingen hetzelfde protocol in het kader van een wetenschappelijk experiment dat ondertussen werd stopgezet. Het experiment toonde aan dat deze innovatieve behandeling veilig was, maar de efficiëntie ervan werd nog niet bewezen.

Als iets lukt, dan zou dat een primeur zijn.

Welke procedure?

Welke behandeling Ménasché toepast bij Schumacher is niet bekend. Collega’s uit de medische wereld vragen zich af wat de arts precies kan doen. “Geen enkele stamcelbehandeling is vandaag effectief om het zenuwstelsel te regenereren”, zegt een vooraanstaand onderzoeker aan Le Parisien. “De onderzoeken, die al zo’n dertig jaar aan de gang zijn, zijn tot nu toe mislukt. “Als iets lukt, dan zou dat een primeur zijn”, vervolgt hij.

Professor Marc Bogaerts van het UZ Leuven is gespecialiseerd in stamceltransplantatie. Ook hij stelt zich tijdens een gesprek met Radio 1 vragen bij de therapie die Schumacher krijgt. Ook “Als men probeert om hersenen te corrigeren met de transplantatie van stamcellen, dan staan we nog helemaal niet ver”, zegt Bogaerts, die verduidelijkt dat hij de details van het dossier van Schumacher niet kent en niet weet welke therapie er precies bij de autocoureur werd toegepast.

Herstelling beschadigd weefsel

“Het principe achter zo’n stamceltransplantatie is dat men beschadigd weefsel gaat proberen te vervangen door stamcellen. Dat zijn cellen die een heel groot potentieel hebben om een weefsel te herstellen”, licht Bogaerts toe. Daar komt niet altijd een donor bij kijken: “Men kan ook gebruik maken van de stamcellen van de patiënt zelf.”

Zo werden bij een experiment van het UZ Leuven enkele jaren stamcellen afgenomen uit het beenmerg van de patiënt. Die werden vervolgens gezuiverd en opnieuw bij de patiënt op de nodige plaats ingebracht. De resultaten waren aanvankelijk positief, maar het effect van de therapie verdween na verloop van tijd. Andere onderzoeken wereldwijd hebben geprobeerd om betere resultaten te produceren, maar voorlopig zijn die behoorlijk ontgoochelend, aldus Bogaerts.

Je kan een stamcel vergelijken met een kerncentrale. Als ze ontsnapt aan je controle, dan kan ze je vernietigen.

Pure fictie

Hersenschade herstellen met stamcellen is volgens de arts momenteel nog pure fictie. “Daar hebben we op dit moment nog geen enkel argument voor om te zeggen dat we dat kunnen”, stelt hij. “Op dit moment is dat levensgevaarlijk. Je kan een stamcel vergelijken met een kerncentrale. Als een kerncentrale onder controle is, is dat een prachtig apparaat en produceert die mooi elektriciteit, maar als die kerncentrale ontsnapt aan je controle, dan kan ze je vernietigen. Dat is hetzelfde met stamcellen. Veronderstel dat je die stamcellen ergens inspuit in de hersenen en die beginnen te groeien, dan ga je misschien een tumor verwekken of de zaak nog slechter maken dan ze al was.”