Expert ontkracht geruchten: mondmaskers invriezen helpt niet tegen het coronavirus TT

09 april 2020

11u21 2 Wetenschap Een mondmasker of andere beschermingsmiddelen invriezen om op die manier het coronavirus proberen te doden, heeft geen zin. Dat zei Steven Van Gucht, hoofd van het wetenschappelijk comité dat de verspreiding van het coronavirus opvolgt, vanmiddag op de dagelijkse persconferentie. “Het virus bewaart net heel goed bij koude.”

Volgens Van Gucht doet er op sociale media een gerucht de ronde dat het coronavirus gedood kan worden door bijvoorbeeld gedragen mondmaskers in te vriezen. Ook krijgt het crisiscentrum daar steeds meer vragen over. Maar die methode is niet effectief, aldus Van Gucht. “Dat is geen goede strategie. Het virus bewaart zeer goed bij koude, en kan zelfs heel lang bewaren bij vriestemperatuur. Koude is dus geen goede manier om het virus te doden.”

Van Gucht benadrukte dat enkel het afwassen van voorwerpen, zoals borden en glazen in de afwasmachine of met water en afwasmiddel, effectief is. Ook moet kledij gewoon in de wasmachine gewassen worden. “Zeker wassen bij 60 graden is bijzonder effectief.”

