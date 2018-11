Experiment UAntwerpen: kan gevelverf vuile stadslucht zuiveren? kv

19 november 2018

06u20

Wetenschappers van de Universiteit Antwerpen starten met een uniek experiment om de lucht in de stad te zuiveren. Ze gaan twee technieken combineren: een andere stadsinrichting die de winddoorstroming bevordert, en speciale chemische gevelbekleding die vervuilde stoffen omzet in onschadelijke moleculen. Dat melden de Gazet van Antwerpen en Het Nieuwsblad vandaag.

Het onderzoek wordt opgezet door wetenschappers van verschillende onderzoeksgroepen, met aan de ene kant architecten-stadsontwikkelaars en aan de andere kant ingenieurs en bio-ingenieurs. Hun ambitie is om de lucht in ongezonde straten minstens zo zuiver te krijgen als het gemiddelde in de stad.

Op langere termijn kan het onderzoek misschien leiden tot een nieuwe visie op stadsontwikkeling. Een voorbeeld: hoge gebouwen houden wind tegen en zorgen aan de grond voor grotere windwervelingen. Dit wordt traditioneel gezien als een nadeel en bij nieuwe hoogbouw wordt de windsturing altijd kritisch bekeken. "Maar wind heeft ook een positief effect: ze voert vervuilde lucht weg. Je zou dus ook bewust kunnen kiezen voor hogere gebouwen op strategische plaatsen", zegt architect-stadsontwikkelaar Maarten Van Acker.

Het onderzoek zal vier jaar duren, maar de wetenschappers hopen al sneller tot bruikbare conclusies te komen.