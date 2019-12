Europese satelliet Cheops met dag vertraging gelanceerd HLA

18 december 2019

11u26

Bron: Belga 0 Wetenschap Met een dag vertraging is de Sojoez-draagraket met onder meer de Europese satelliet Cheops gelanceerd. De satelliet moet exoplaneten bestuderen.

De raket steeg deze ochtend op van de lanceerbasis Kourou in Frans-Guyana. Naast Cheops bevindt zich ook onder meer de nanosatelliet OPS-SAT aan boord, een klein ruimtelabo. Cheops zal rond de middag in de ruimte worden vrijgelaten.

De lancering was normaal voorzien voor gisteren, maar dat kon vanwege een technisch probleem niet doorgaan.

Aan Cheops nemen de universiteit van Luik en het Centre Spatial de Liège deel. Doel van de missie is de karakteristieken van een reeks gekende planeten buiten ons zonnestelsel uit te pluizen. De satelliet zal op een hoogte van ongeveer 700 kilometer vliegen en vanuit Spanje worden bestuurd. Het wetenschappelijke centrum bevindt zich in Zwitserland.

Het gaat om een gezamenlijke missie van het Europese Ruimtevaartagentschap ESA en Zwitserland.