Europese ruimtevaartorganisatie ESA worstelt met parachutes: uitstel van ExoMars-missie loert om de hoek AW

14 augustus 2019

09u07

Bron: ESA, Space.com 0 Wetenschap De ExoMars-missie van de Europese ruimtevaartorganisatie lijkt in het gedrang te komen. De reden? Parachutes die maar niet willen werken. En zo kan de prestigieuze missie van 2020 zomaar twee jaar uitgesteld worden.

De volgende ExoMars-missie, een missie van het Aurora-verkenningsprogramma van ESA, stond gepland voor 2020. Het doel daarbij is om de omgeving op mars te verkennen in aanloop van een eerste menselijke verkenning.



Jammer genoeg lijkt het Europese project enige vertraging op te lopen. De parachutes werken immers niet naar behoren waardoor de landing van de marsverkener ‘Rosalind Franklin' - vernoemd naar de DNA-pionier - mislukt.

Vlotte landing

De landingsmodule – die zo’n zes minuten in beslag neemt - wordt voorzien van twee parachutes, elk ingebouwd met een kleinere parachute met ingebouwde spiraalveer. Die kleine parachutes springen eerst open en trekken vervolgens de hoofdparachute open, dat is de bedoeling althans.



De parachutes vervullen trouwens een belangrijke functie want alleen de remmotoren kunnen onmogelijk een zachte landing garanderen. Dat bleek duidelijk uit de test die in mei werd uitgevoerd: beide hoofdparachutes raakten beschadigd waarna de testmodule crashte. Tien dagen geleden werd de test, na enkele aanpassingen, nog eens herhaald. Jammer genoeg raakte een hoofdparachute opnieuw beschadigd, nog voordat hij werd opengetrokken door de kleinere parachutes.

Samenwerking met NASA

In een persbericht liet ESA alvast weten teleurgesteld te zijn over de resultaten: “We gaan nu uitzoeken wat er precies aan de hand is en zullen ervoor zorgen dat het probleem voor de lancering van komend jaar is opgelost”. Daarvoor zal het Europese ruimtevaartagentschap samenwerken met zijn Amerikaanse collega, NASA. Volgende maand komen enkele parachute-experts van zowel ESA als NASA samen om zich over het euvel te buigen.