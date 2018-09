Europese deeltjesversneller ontdekt twee (en mogelijk zelfs drie) nieuwe deeltjes HA

28 september 2018

20u45

Bron: Belga 3 Wetenschap Met de LHC, de enorme Europese deeltjesversneller nabij Genève, zijn minstens twee nieuwe deeltjes gevonden. Dat heeft het LHCb experiment van het Europees Centrum voor Nucleair Onderzoek (CERN) meegedeeld.

In de LHC razen protonen aan bijna lichtsnelheid, om dan te botsen. Het LHCb is daarbij twee, mogelijk drie, nieuwe deeltjes op het spoor gekomen.

De nieuwe deeltjes behoren tot dezelfde familie als de protonen die de LHC versnelt en laat botsen: baryonen die uit drie quarks bestaan. Maar terwijl protonen bestaan uit twee up quarks en één down quark, zijn twee nieuw gevonden deeltjes anders. Het gaat om bottom baryonen bestaande uit enerzijds één bottom quark en twee up quarks, en één bottom quark plus twee down quarks anderzijds.



De wetenschappers vonden nog een kandidaat-deeltje dat wat exotisch aandoet. Het bestaat niet uit de gewoonlijke twee of drie quarks, maar uit vier (twee quarks en twee antiquarks). Twee ervan zijn heavy charm quarks. Het bestaan van de drie deeltjes klopt met de voorspellingen, maar voor het derde is nog meer onderzoek nodig.