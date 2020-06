Europees ruimtevaartbedrijf Thales Alenia Space levert elementen voor toekomstig ruimtestation JOBR

24 juni 2020

11u17

Bron: ATS, AFP 1 Wetenschap Het Europese ruimtevaartbedrijf Thales Alenia Space, dat ook Belgische vestigingen heeft, levert de eerste twee elementen voor het private ruimtestation dat het Amerikaanse bedrijf Axiom Space ontwikkelt. Dat heeft de Frans-Italiaanse groep woensdag bekendgemaakt.

De eerste modules moeten in een eerste fase worden aangehecht aan het huidige Internationaal Ruimtestation ISS. In 2024 moeten de modules de leefruimte van het station uitbreiden. Eenmaal het ISS uit dienst is genomen, zal het segment Axiom zich opnieuw losmaken en zo het eerste private ruimtestation worden.

Thales Alenia Space heeft nu een contract afgesloten om hiervan de eerste twee elementen te bouwen. De module Axiom Node One is een “knooppunt” dat aan het ISS zal komen en waaraan de andere modules zullen hangen. In de module Habitation zullen astronauten leven. Het Europese ruimtebedrijf vervaardigt de modules in Turijn, de assemblage verloopt bij Axiom Space in Houston, in het Amerikaanse Texas.

SpaceX

Axiom Space doet reeds aan opleiding van astronauten van het Amerikaanse ruimtevaartbureau NASA. Het heeft met het ruimtevaartbedrijf SpaceX een contract afgesloten opdat zijn toekomstige astronauten met de Crew Dragon capsule naar de ruimte kunnen reizen.

