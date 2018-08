Enorme stofstorm op Mars gaat eindelijk liggen, opnieuw hoop voor Mars-rover AV

31 augustus 2018

15u31

Bron: ANP 0 Wetenschap Na drie maanden is de enorme stofstorm op de planeet Mars eindelijk gaan liggen. Door de storm kon de onbemande verkenner Opportunity, die op zonne-energie werkt, de afgelopen maanden geen onderzoek doen omdat de accu leeg was. Nu de zon opnieuw begint te schijnen op mars, kan de Mars-rover zijn batterijen weer opladen. Als hij het nog doet tenminste.

Volgens de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA "breekt de zon door de wolken boven Perseverance Valley", de plek waar de verkenner geparkeerd staat. Als de lucht op Mars helder genoeg is, probeert NASA een signaal naar de Opportunity te sturen om een idee te krijgen hoe de verkenner eraan toe is. Als ze na 45 dagen nog niets hebben gehoord, gaan ze ervan uit dat de verkenner onherstelbaar beschadigd is door de stofstorm.

De stofstorm werd op 30 mei voor het eerst waargenomen. Op 10 juni liet de Opportunity voor het laatst van zich horen. In 2007 overleefde de Mars-rover een nog veel grotere storm. De kou die daarmee gepaard ging, betekende volgens de NASA vermoedelijk wel het einde van tweelingbroer Spirit, die toen ook op Mars rondreed.

De Opportunity werd in juli 2003 gelanceerd en landde in januari 2004 op Mars. De verkenner rijdt al ruim veertien jaar rond op Mars, terwijl de missie oorspronkelijk negentig dagen zou duren. Hij heeft inmiddels iets meer dan 45 kilometer afgelegd en vond een paar weken na zijn landing al sporen van water. Nader onderzoek wees uit dat de Opportunity op de kustlijn van een opgedroogde zoute zee stond. Later vond de verkenner nog meer bewijs dat er miljarden jaren geleden water stroomde op Mars.