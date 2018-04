Enorme conglomeraten van sterrenstelsels-in-wording in het vroege heelal ontdekt jv

26 april 2018

15u29

Bron: belga 0 Wetenschap Wetenschappers hebben met de telescopen ALMA en APEX diep in de ruimte - in de tijd dat het heelal nog maar een tiende van zijn huidige leeftijd had - het begin van reusachtige kosmische opeenhopingen gezien: aanstaande botsingen tussen jonge "starburststelsels". Dit heeft de Europese Zuidelijke Sterrenwacht ESO meegedeeld.

Astronomen dachten dat deze gebeurtenissen pas ongeveer drie miljard jaar na de Oerknal hadden plaatsgevonden. De verrassing was dus groot toen nieuwe waarnemingen lieten zien dat deze al optraden toen het heelal nog maar half zo oud was. Vermoedelijk zijn deze oude samenscholingen van sterrenstelsels bezig om de grootste en zwaarste structuren in het bekende heelal te vormen: clusters.

Met name zijn de vorsers op 90 procent van de afstand tot de grens van het waarneembare heelal op een protocluster gestoten die de naam SPT2349-56 kreeg. Het licht van dit object begon naar ons toe te reizen toen het heelal ongeveer een tiende van zijn huidige leeftijd had bereikt.

Dit hechte kosmische conglomeraat bestaat uit "starburststelsels". De hierin optredende stervorming vertoont een hevigheid die nooit eerder in het jonge heelal is waargenomen. Jaarlijks worden hier duizenden sterren geboren, tegen slechts één in ons eigen Melkwegstelsel.

"Hoe deze samenscholing van sterrenstelsels zo snel zo groot is geworden, is een mysterie. Ze is niet geleidelijk, in de loop van miljarden jaren, opgebouwd, zoals astronomen hadden verwacht. Deze ontdekking biedt een geweldige kans om te onderzoeken hoe massarijke sterrenstelsels bijeenkwamen om enorme clusters te vormen", citeert de ESO Tim Miller, promovendus aan de Yale-universiteit.