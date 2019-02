Enkele maanden na de eerste vindt NASA tweede gigantische inslagkrater onder Groenlands ijs AW

Enkele maanden nadat wetenschappers een eerste gigantische krater - iets groter dan Gent - ontdekten, duikt nu een tweede krater in Groenland op. Die zou met een breedte van 36,5 kilometer nog groter zijn dan de eerste. Vermoedelijk was de impact van de inslag ook veel groter.

De krater bevindt zich in het noordwesten van Groenland, en ontstond tussen 100.000 jaar en 100 miljoen jaar geleden. Bovendien is de krater enkele vierkante meters groter dan het exemplaar dat in november 2018 ontdekt werd. Dat schrijven wetenschappers in het blad Geophysical Research Letters. “Het is opwindend dat ontdekkingen zoals deze nog altijd mogelijk zijn,” aldus onderzoeker Joe MacGregor.



Het eerste exemplaar in Groenland - van bijna 31 kilometer breed - werd teruggevonden onder de Hiawatha gletsjer in Groenland en zou het resultaat zijn van een meteorietinslag. De tweede krater ligt zo'n 183 kilometer verwijderd van de eerste krater, en wel twee kilometer diep, verborgen onder een dik pak Groenlands ijs. Geen wonder dat wetenschappers het gigantische exemplaar niet meteen vonden.

Erosie

Voor de vondst van de eerste krater gingen wetenschappers overigens ook niet actief naar op zoek. Ze veronderstelden immers dat alle kraters door erosie, of slijtage door het ijs, volledig verdwenen zouden zijn.

Het spreekt voor zich dat onderzoekers meteen verder zochten naar andere exemplaren eenmaal de eerste grote krater in Groenland plotseling ontdekt werd. En dat gebeurde met de nodige apparatuur, te land, ter zee en in de lucht. Zo wezen de satellietbeelden van NASA uiteindelijk op een komvormige structuur, zo’n 183 kilometer verwijderd van de eerste meteorietinslag. Die komvormige structuur bevestigt dat de krater vermoedelijk het resultaat is van een inslag.

Aangezien beide kraters zo dicht bij elkaar liggen, is het best mogelijk dat twee meteorieten samen insloegen. Al lijkt het er voorlopig op dat het ijs in de grootste krater veel ouder is dan het ijs onder de Hiawatha gletsjer. Dat betekent dat de meteoriet die verantwoordelijk is voor de grootste krater, ook eerder insloeg.

300 kilometer breed

De grootste krater op aarde is trouwens de Vredefortkrater in Zuid-Afrika. Die heeft een diameter van ruim 300 kilometer en is ongeveer twee miljard jaar oud. Ook in Mexico ligt een van de grootste kraters ter wereld. Die is met een breedte van 180 kilometer al wel een pak kleiner dan ‘s werelds grootste krater.

