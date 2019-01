Emotioneel redeneren zoals Yoda of analytisch zoals Spock: wie van de twee maakt slimste beslissing? Psychologen van de Univeristy of Waterloo onderzochten het effect van emoties bij het oplossen van moeilijke vraagstukken AW

31 januari 2019

12u45 0 Wetenschap Wat is nu het verstandigste? Redeneren en rekening houden met je emoties of redeneren zonder emoties? Die vraag stelden enkele onderzoekers van de University of Waterloo (Canada) zichzelf. "Wijs redeneren is moeilijk voor koelbloedige personen", zo luidt het verdict dat gepubliceerd werd in het tijdschrift Journal of Experimental Psychology.

De ene laat zich beïnvloeden door zijn emoties, de andere maakt alleen maar weloverwogen en berekende beslissingen. Het onderscheid tussen die twee verschillende manieren van nadenken, sluit aan bij de fictieve karakters van Yoda (Star Wars) en Spock (Star Trek), maar wie van de twee personages is wijzer? Spoiler: Yoda wint dit gevecht alvast volgens de psychologen die het onderzoek leidden.



Het groene mannetje uit de Star Wars-saga houdt immers rekening met zijn gevoelens én die van anderen. Op die manier maakt hij gebalanceerde keuzes. Op vlak van wijsheid is hij dan ook de ‘sterkste’ Jedi die er bestaat.

Yoda versus Spock

De kenmerken van het fictieve personage staan in het onderzoek pal tegenover die van zijn - al even legendarische - concurrent: Spock. De ruimtevaartofficier in de televisieserie Star Trek laat zich, net zoals Yoda, leiden door het verstand, al pakt hij vooropgestelde problemen op een ietwat andere manier aan. Zijn personage tracht voornamelijk logisch te redeneren, zonder rekening te houden met gevoelens. Bijkomende schade? Zolang die het het algemeen belang dient, is dat een gefundeerde beslissing.

Maar om verstandige keuzes te maken, moeten individuen wel rekening houden met de emoties die zijzelf alsook anderen ervaren, zo stellen de onderzoekers.

Emotionele diversiteit

Om tot die conclusie te komen, voerden enkele psychologen van de University of Waterloo talrijke experimenten uit. In totaal namen er zo’n 3.700 participanten deel aan het onderzoek. De proefpersonen werden gedurende vier jaar regelmatig geconfronteerd met emotionele uitdagingen, situaties die interpersoonlijke conflicten uitlokten, en moeilijke geopolitieke vraagstukken.

De onderzoekers concentreerden zich daarbij op de emotionele diversiteit - het vermogen om verschillende emoties, negatief en positief, te ervaren – van de deelnemers. “Een diversiteit aan emoties kan niet alleen de fysieke en emotionele gezondheid van een individu bevorderen, ze maken die personen ook wijzer”, aldus hoofdauteur van de studie Igor Grossmann. “Verder brengt deze studie talrijke manieren in kaart die wijs redeneren stimuleren, rekening houden met persoonlijke ervaringen is daar een voorbeeld van.” Bij een gebrek aan emoties of zonder een gezonde mix aan negatieve en positieve gevoelens, zadelden de deelnemers anderen (of zichzelf) vaker op met meer conflicten of problemen, zo bleek.

Kortom, wie zich af en toe laat leiden door emoties neemt de verstandigste beslissingen. Dat is natuurlijk op voorwaarde dat die emoties in balans worden gehouden. Eenmaal de negatieve of positieve gevoelens domineren, zijn wijze beslissingen ver zoek.