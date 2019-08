Eindelijk gedaan met jeuk en gesnotter? Wetenschappers dichtbij vaccin dat je van kattenallergie kan verlossen LH

Bron: Newsweek, Gizmodo 2 Wetenschap Last van kattenallergie? Dan hebben Zwitserse wetenschappers goed nieuws. Ze staan namelijk dichtbij de ontwikkeling van een vaccin dat jou van de ellendige jeuk en gesnotter kan verlossen. Opvallend gegeven: niet jij, maar je kat zal een prikje moeten krijgen.

Allergisch zijn voor katten is voor velen allerminst een pretje. De ogen gaan tranen, je moet onophoudelijk snotteren en daarnaast kan de huid ook nog eens jeuken. De kat is in twee derde van de gevallen verantwoordelijk voor allergieën door huisdieren. Desondanks nemen mensen ze massaal in huis, en ook wanneer ze voor ongemak zorgen. Binnenkort zou daar wel eens verandering in kunnen komen.

De overgrote meerderheid van de allergische reacties door katten wordt veroorzaakt door het proteïne, Fel d 1, dat in het speeksel, de huid en de talgklieren van een kat zit. Volgens de wetenschappers produceert 90 procent van de mensen met een kattenallergie antilichamen tegen Fel d 1. Het vaccin dat door de wetenschappers samen met een Brits bedrijf ontwikkeld werd en de naam HypoCat kreeg, is in staat om die stof bij je favoriete huisdier af te breken. Ja, je leest het goed: het vaccin is bedoeld voor katten zelf.

Geen bijwerkingen

De onderzoekers deden tests bij meer dan 50 jonge katten. In het meest recente onderzoek herhaalden ze het proces drie keer in negen weken tijd. Alle katten die gevaccineerd waren, bleken immuun te zijn voor het allergeen. Ook goed nieuws is dat het vaccin geen ernstige of langdurige bijwerkingen bij katten veroorzaakt.

Er zitten wel ook een groot nadeel aan het vaccin. Het maakt je enkel niet meer allergisch voor je eigen kat(ten) of andere katten met het vaccin. Het zal ook nog even duren vooraleer het vaccin beschikbaar zal zijn. De wetenschappers, die de vaccin nog volop aan het uitproberen zijn, mikken op 2022.

De resultaten van de laatste tests werden afgelopen maand gepubliceerd in The Journal of Allergy and Clinical Immunology.

