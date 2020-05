Eindelijk een verklaring gevonden voor ‘grootste inslagproces in de geschiedenis’ AW

05 mei 2020

16u02

Bron: Science Alert 2 Wetenschap Meer dan een eeuw geleden vond in Toengoeska (Siberië) een enorme explosie plaats: de Toengoeska-explosie of Grote Siberische explosie. De oorzaak? Wellicht een meteoriet, alleen werd de inslagkrater nooit teruggevonden. Met hun nieuwe studie, gepubliceerd in het Meer dan een eeuw geleden vond in Toengoeska (Siberië) een enorme explosie plaats: de Toengoeska-explosie of Grote Siberische explosie. De oorzaak? Wellicht een meteoriet, alleen werd de inslagkrater nooit teruggevonden. Met hun nieuwe studie, gepubliceerd in het vaktijdschrift Monthly Notices of the Royal Astronomical Society , denken enkele onderzoekers het mysterie eindelijk opgelost te hebben.

Op 30 juni 1908, bij het ochtendgloren, verstoorde een luide knal het - anders o zo rustige – natuurgebied in Toengoeska (nu Evenkië). Wat de explosie veroorzaakt had, was onbekend. Ooggetuigen hadden het over een “lichtgevende vuurbal”. En wat later zag men dat er door de kracht van de explosie zo’n 80 miljoen bomen geveld waren. De Toengoeska-explosie werd gedoopt tot “het grootste inslagproces in de geschiedenis”, al werd er nooit een inslagkrater teruggevonden.



Een recente studie zou het ontbreken van zo’n krater wel eens kunnen verklaren. Zo stellen de astronomen van de Siberian Federal University dat een grote asteroïde de atmosfeer van onze aarde in 1908 is binnengedrongen om daarna terug de ruimte in te vliegen. Omdat die asteroïde op een kleine afstand van de aarde vloog, kon deze zo’n grote ravage aanrichten.



Volgens de berekeningen ging het om een ijzermeteoriet met een diameter tussen de 100 en 200 meter. En met een snelheid van wel 11,2 kilometer per seconde scheurde die meteoriet, op een hoogte van zo’n 11 kilometer boven de grond, de aarde voorbij. En omdat de meteoriet niet neerviel, is er ook nooit sprake geweest van een inslagkrater.

Schokgolf

Hoewel de resultaten zeker overtuigend zijn, merken de onderzoekers wel op dat hun onderzoek enkele beperkingen heeft waarvan ze hopen dat die met toekomstig onderzoek kunnen worden opgelost. Zo geven ze bijvoorbeeld geen antwoord op de vraag hoe de enorme schokgolf – die 2.000 vierkante kilometer bomen tegen de grond slingerde - gevormd werd.



