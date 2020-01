Eerste sterrenregen van het jaar komt eraan: morgenvroeg tot wel 50 meteoren per uur zichtbaar AW

03 januari 2020



Bron: Spacepage.be 0 Wetenschap De eerste vallende sterren van het jaar 2020 komen er alweer aan. Als er niet te veel wolken hangen zullen er morgenvroeg omstreeks 6.45 uur minstens 50 meteoren per uur – of iets minder dan eentje per minuut - doorheen de hemel schieten.

In het beste geval zien we zo’n 130 meteorieten met een snelheid van 41 kilometer per seconde door de horizon scheren. Morgen zullen we die niet allemaal kunnen waarnemen omdat de maan voor 61 procent verlicht is. Maar geen nood: er zullen nog steeds een vijftigtal vallende sterren per uur te spotten zijn.

Wie de vallende sterren wil zien, kan het beste morgenochtend rond 06.45 uur naar de hemel kijken. Dan is de maan al onder, maar is het nog steeds donker buiten. Bovendien is de piek van de meteorenzwerm dan nog steeds hoog.

Boötiden

De meteoren heten de Boötiden en pieken maar kort (ongeveer acht uur). Het lijkt of ze uit het sterrenbeeld Ossenhoeder (Latijnse naam Boötes) komen. In werkelijkheid heeft het weinig met sterren te maken: het zijn het minieme deeltjes stof en gruis. Die zijn waarschijnlijk afkomstig van een planetoïde. Elk jaar in januari trekt de aarde door die stofwolk. Door de hoge snelheden waarmee het ruimtepuin door de ruimte scheert, wordt de lucht voor de deeltjes en gruis verhit en gaat het gloeien. Dat nemen wij waar als lichtsporen aan de hemel.

Om die lichtsporen te spotten, heb je trouwens geen speciale apparatuur nodig. Een veldbedje, dikke jas en een donker plekje volstaan. En een kwartiertje naar de hemel turen, zou minstens tien vallende sterren moeten opleveren.