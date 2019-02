Eerste Russische kosmonauten in 2031 naar de maan kg

09 februari 2019

11u53

Bron: Belga 0 Wetenschap Rusland wil over twaalf jaar voor het eerst kosmonauten naar de maan brengen. Na 2031 zou er jaarlijks een bemande vlucht naar de satelliet van de aarde gestuurd worden. Dat blijkt ook uit een rapport van het Russische ruimtevaartagentschap Roskosmos, waarover het persbureau Ria Novosti vandaag berichtte. In 2032 zal naar verluidt de tweede bemanning op de maan landen en een speciaal voertuig meenemen voor excursies van toekomstige kosmonauten.

Rusland wil ook deelnemen aan het Amerikaanse project voor een ruimtestation, dat rond de maan draait. De constructie ervan zou in 2034 kunnen beginnen, aldus het rapport. Gehoopt wordt dat vanaf daar vluchten diep in de ruimte mogelijk zijn. Voor de bouw van een dergelijk station, ontwikkelt Rusland zware raketten, zei de baas van Roskosmos, Dmitry Rogozin, eind vorig jaar.



Rusland wil met de maanmissie terug aanknopen waar de Sovjetunie tientallen jaren geleden stopte. Na technische ongelukken bevroor Moskou in de jaren zeventig zijn dure plannen voor een maanlanding. Deze keer werken de Russen bij de exploratie van de maan samen met de VS, Europa en China.