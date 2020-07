Eerste marsmissie Verenigde Arabische Emiraten opnieuw uitgesteld vanwege slecht weer JTO

15 juli 2020

14u56

Bron: Belga 0 Wetenschap De Al-Amal (Hoop) moest dinsdag vanop de Japanse ruimtehaven Tanegashima vertrekken, maar de weersomstandigheden lieten dit niet toe. Een lancering morgen om 22.43 uur Belgische tijd zit er ook niet in. De lancering van de eerste Arabische sonde naar Mars is opnieuw uitgesteld, zo hebben de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) vandaag gemeld via Twitter.

De lancering gebeurt met een H2A202-draagraket die deel uitmaakt van de H-IIA draagraketfamilie. Ze is ontwikkeld en gebouwd door Mitsubishi Heavy Industries. Het is de bedoeling dat al-Amal in februari in een baan rond Mars komt, als eerste Arabische missie naar een andere planeet. Maar de lancering is dus opnieuw uitgesteld. Een nieuw lanceertijdstip is nog niet bekend.

De sonde moet ongeveer twee jaar lang de atmosfeer van Mars in kaart brengen. De verkenner moet onder andere helpen duidelijk te maken waarom waterstof en zuurstof verdwijnen uit de dunne dampkring van Mars. Het vliegt de ruimte in, waardoor Mars geen kans meer heeft op leven zoals op Aarde. Maar de missie is vooral bedoeld om de Emiraten op de kaart te zetten. Het land ziet wetenschap en technologie als een inkomstenbron voor de toekomst, wanneer olie opraakt. De VAE hebben sinds 2014 een eigen ruimtevaartorganisatie en vorig jaar ging voor het eerst een man uit het land naar de ruimte. Astronaut Hazza al-Mansoeri verbleef ongeveer een week in het Internationaal Ruimtestation ISS.

