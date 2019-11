Eerste koekjes in de ruimte: astronauten op ISS krijgen een oven voor bakexperiment kg

04 november 2019

11u24

Bron: BBC, CBS News 4 Wetenschap Een bijzonder smakelijk experiment kan binnenkort van start gaan in het International Space Station (ISS): de astronauten krijgen er een oventje om koekjes te bakken. Het toestel vertrok zaterdag vanuit de Amerikaanse staat Virginia en zou vandaag in het internationaal ruimtestation aan moeten komen.

Astronauten in het ISS zullen testen hoe de ‘ruimtekoekjes’ eruitzien. Onder andere wordt gekeken of de gewichtloosheid een effect heeft op de consistentie en vorm van de koekjes.



In de zogenoemde ‘Zero G Kitchen Space Oven’ kan slechts één koekje tegelijkertijd worden gebakken. Een bolletje deeg wordt er in een speciale houder geplaatst, aangezien het deeg niet op de bakplaat zou blijven liggen door het gebrek aan zwaartekracht. Wellicht zal het koekje daarom eerder de vorm van een cilinder of een bol hebben. Het gaat overigens om de typisch Amerikaanse ‘chocolate chip cookies’, koekjes met stukjes chocolade.



Volgens hotelketen DoubleTree van Hilton, die het deeg voorziet, zou het experiment moeten uitwijzen hoe ruimtereizen op termijn “gezelliger” kunnen worden.

Lamborghini

In de ruimtecapsule die de oven naar het ISS brengt, zit in totaal ruim 3 ton aan materiaal voor ruimtewandelingen en andere experimenten. Zo stuurde Italiaanse autofabrikant Lamborghini bijvoorbeeld ook stukjes koolstofvezel de ruimte in. De autobouwer zou willen onderzoeken hoe de onderdelen worden beïnvloed door de blootstelling aan de ruimte.