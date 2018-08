Eerste keer in 50 jaar: astronaut in opleiding kapt ermee kv

30 augustus 2018

00u37

Bron: AP, Houston Chronicle 0 Wetenschap Voor de eerste keer in 50 jaar geeft een astronaut in wording er bij NASA de brui aan. Robb Kulin (35) zit halfweg zijn twee jaar durende opleiding, maar heeft besloten om ermee te stoppen. Hij vertrekt om "persoonlijke redenen", deelt NASA mee. Om privacyredenen kan het ruimtevaartagentschap niet ingaan op de aard van die redenen.

Vanaf vrijdag is Kulin astronaut-af. Hij was een van de twaalf nieuwe astronauten die vorige zomer geselecteerd werden uit een recordaantal van 18.300 kandidaten. Op dat ogenblik werkte Kulin als senior manager bij SpaceX, het commerciële ruimtevaartbedrijf van Elon Musk, en hij hoopte om ooit mee te vliegen met een toestel dat hij zelf mee had ontworpen. Het was de derde keer dat hij zijn kandidatuur voor het ruimtevaartprogramma bij NASA indiende.

Geen kinderdroom

Kulin groeide op in Anchorage, Alaska en werkte in het verleden op een vissersboot en verrichtte ijsboringen op Antarctica. Hij behaalde een master in materiaalwetenschappen en een doctoraat als ingenieur.



In tegenstelling tot veel andere aspirant-astronauten was dit voor hem geen kinderdroom die werkelijkheid werd. Zijn interesse voor ruimtevaart werd pas aangewakkerd toen hij aan de universiteit de ramp met de Columbia Space Shuttle van 2003 bestudeerde.

Nieuwe horizonten

Toen in 2017 werd bekendgemaakt dat hij een van de gelukkigen was die voor het opleidingsprogramma van NASA was geselecteerd, beklemtoonde Kulin, die zelf ook privépiloot en duiker is, dat het belangrijk is dat mensen nieuwe horizonten blijven verkennen, zeker wanneer het op de ruimte aankomt.

Verkenning "dwingt de mensheid om continue te leren, zich aan te passen en te verbeteren en met ons toenemend perspectief op de kwetsbaarheid van planeet Aarde is het belangrijk dat we verder gaan", zei hij in juli 2017 aan het University of Denver Magazine. "Ik ga ervan uit dat ik graag wil bijdragen tot het mogelijk maken van ruimteverkenning, zelfs als ik zelf niet in de ruimte zou vliegen."

1968

De laatste keer dat astronauten in opleiding ontslag namen bij NASA was in 1968. Brian O’Leary stapte op in april omdat hij geen vooruitzichten had op ruimtevluchten. John Llewellyn stopte enkele maanden later in augustus, omdat hij geen vooruitgang boekte in het besturen van vliegtuigen.