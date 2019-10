Eerste digitale reconstructie ooit van middeleeuwse Schot van 46 jaar Joeri Vlemings

28 oktober 2019

13u04

Bron: Live Science 0 Wetenschap Archeologen hebben voor het eerst een gezichtsreconstructie gemaakt van een Schot uit de middeleeuwen. Het resultaat is een kalende man middelbare leeftijd met een verweerd gezicht en een slecht gebit. Hij overleed 600 jaar geleden in Aberdeen in Schotland.

De onderzoekers pasten de technologie van gezichtsreconstructie toe op ‘Skeleton 125' (skelet 125), ook gekend als SK125. Zo gaven ze een beeld van hoe de 46-jarige man er zou hebben uitgezien toen hij nog leefde. Hij had blauwe ogen, die dicht bij elkaar stonden. Hij miste heel wat tanden. Uit de toestand van de schedel blijkt dat de Schot jarenlang kampte met ernstige tand- en tandvleesproblemen.

SK125 werd samen met 59 andere volledige skeletten en meer dan 4.000 menselijke beenderen gevonden in 2015 bij graafwerken om de Aberdeen Art Gallery uit te breiden. Dat is een gebouw dat in 1885 op de plaats van een klooster en een kerk - beide uit de dertiende eeuw en verwoest in 1560 - neergezet werd. Het oudste geraamte was SK125, dat stamt uit de periode tussen 1050 en 1410. De meeste andere skeletten onder de kunstgalerij bleken de overblijfselen te zijn van volwassenen tussen 18 en 46 jaar en nog ouder. Velen vertoonden tekenen van tandziektes.

De keuze voor een digitale gezichtsreconstructie viel op SK125 omdat de man apart begraven was en zijn schedel nog vrij intact is gebleven. Naast zijn kaak- en tandproblemen had de Schot ook last van een slechte rug, waardoor hij mogelijk pijn leed. Hij was 1m59 tot 1m66 groot, iets kleiner dan het gemiddelde in die tijd. De afmetingen van het gereconstrueerde gezicht kloppen alvast, maar de kleur van haar en ogen zijn interpretaties.

De wetenschappers gaan nu proberen om SK125 nog nauwkeuriger te situeren in de tijd via koolstofdatering. Dat zal ook het geval zijn met sommige andere geraamtes. Verder zullen beenderen van dieren onderzocht worden, net als allerlei ter plaatse gevonden voorwerpen.