Eerste commerciële lancering van Falcon Heavy uitgesteld door weersomstandigheden

11 april 2019

15u13

Bron: belga 0 Wetenschap & planeet Te veel wind in Florida heeft er afgelopen nacht voor gezorgd dat de Amerikaanse raketbouwer SpaceX zijn Falcon Heavy draagraket niet voor het eerst op commerciële basis kon lanceren.

De Falcon Heavy had vandaag tussen 00.35 en 02.32 uur Belgische tijd vanop Cape Canaveral moeten vertrekken met de Arabsat-6A, een commerciële telecomsatelliet die zes ton weegt. Nog voor de opening van het lanceervenster was er al vrees voor te veel wind. Die vrees werd waarheid, waardoor de start met 24 uur werd uitgesteld. Het lanceervenster gaat morgen open om 00.35 uur Belgische tijd en sluit om 02.32 uur.



De zware draagraket van SpaceX is voor rekening van de Saudische operator Arabsat aan een eerste commerciële missie toe. SpaceX, opgericht door Tesla-topman Elon Musk, lanceerde een jaar geleden bij wijze van demonstratie met veel weerklank een Tesla-sportwagen als dummy-lading.

De auto en bestuurder doen het behoorlijk goed. Samen legden ze al meer dan 760 miljoen kilometer af. Die afstand kan hier op aarde onmogelijk geëvenaard worden aangezien de auto in de ruimte reist met een snelheid van zo’n 42.000 kilometer per uur.

De zeventig meter hoge Falcon Heavy is qua stuwkracht het equivalent van de lichtere Falcon-9 die de commerciële lanceermarkt op zijn kop heeft gezet. SpaceX probeert bij de tweede lancering van de Falcon Heavy de twee opduwraketten van de superraket te recupereren door ze nagenoeg simultaan te laten landen op Cape Canaveral. Het centrale deel van de eerste trap moet op een droneship neerstrijken.

