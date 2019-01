Eerste beeld vrijgegeven van verste ruimteobject ooit door de mens bestudeerd: ijsdwerg Ultima Thule lijkt op bowlingkegel TT

02 januari 2019

16u21

Bron: ANP, Belga 0 Wetenschap De gisteren door de Amerikaanse sonde New Horizons voorbijgescheerde ijsdwerg Ultima Thule lijkt op een bowlingkegel, zo heeft het Amerikaanse ruimtevaartbureau NASA meegedeeld. Ultima Thule bevindt zich op zowat 6,4 miljard kilometer van ons, de sonde New Horizons is met de passage op 3.500 kilometer afstand het verst verwijderde door mensenhanden gebouwd explorerend ruimtetuig. Dat heeft de scheervlucht overleefd.

Uit beelden blijkt het object in de Kuipergordel te lijken op een bowlingkegel van 32 op 16 kilometer, aldus NASA. Anderen zien in de vorm een pindanootje of een halter.

Mogelijk gaat het om twee objecten die rond elkaar wentelen. Een al ontrafeld mysterie is dat Ultima Thule ronddraait als een propeller met zijn rotatie-as grosso modo naar New Horizons gericht. Dat verklaart waarom in vroegere foto's de helderheid niet bleek te variëren met de rotatie. Hoe lang die duurt is nog niet uitgemaakt.



New Horizons is gisteren voorbij een asteroïde gevlogen, zoals de bedoeling was. Dat gebeurde op 6,6 miljard kilometer afstand van de aarde. Nog nooit is een object zo ver weg van dichtbij bestudeerd. De sonde heeft de rots Ultima Thule van dichtbij op allerlei manieren opgemeten. Daarna stuurde hij een levensteken naar de aarde. De harde schijf zit vol gegevens, die in de komende jaren beetje bij beetje worden verstuurd, aldus de missieleiding.

De sonde blijft in de komende dagen en maanden data en foto's naar de Aarde sturen. Binnen de twintig maanden moeten alle wetenschappelijke data binnen zijn over het object dat meer kan leren over het ontstaan van ons zonnestelsel. Vandaag worden overigens nog meer beelden verwacht.

🚨First image of #UltimaThule! 🚨At left is a composite of two images taken by @NASANewHorizons, which provides the best indication of Ultima Thule's size and shape so far (artist’s impression on right). More photos to come on Jan 2nd! https://t.co/m9ys0VhmLA pic.twitter.com/qZu0KL8uJB Johns Hopkins APL(@ JHUAPL) link

In 2047 aan rand zonnestelsel

De eigenlijke missie van New Horizons was de eerste gedetailleerde verkenning van de dwergplaneet Pluto en haar manen. Dat gebeurde in 2015, negen jaar na de lancering in 2006. Volgens de NASA blijft de sonde de ijzige Kuipergordel exploreren tot minstens 2021. Als de sonde blijft werken, wil de vluchtleiding over een paar jaar weer langs een ruimterots scheren, nog verder weg. Die bestemming is nog niet geselecteerd. Rond 2047 bereikt de New Horizons de rand van ons zonnestelsel, maar dan werkt hij waarschijnlijk niet meer. Aan boord van de sonde is ook de as van de man die in 1930 Pluto heeft ontdekt, sterrenkundige Clyde Tombaugh (1906-1997).

De naam van de asteroïde, Ultima Thule, komt van de oude Grieken en Romeinen. Voor hen was Thule een mythisch eiland in het hoge noorden. Ultima Thule, wat ‘voorbij Thule’ betekent, geeft aan dat de sonde “voorbij de grenzen van de bekende wereld” gaat, aldus de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA.