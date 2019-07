Een van de oudste cold cases ter wereld na 33.000 jaar opgelost AW

03 juli 2019

23u17

Bron: LiveScience 0 Wetenschap Een van de oudste cold cases ter wereld is na 33.000 eindelijk opgelost. Het slachtoffer werd vermoord door een linkshandige dader die hem met twee harde slagen bruut de schedel insloeg.

Na 33.000 jaar besloten enkele Duitse paleontologen van de universiteit in Tübingen dat het tijd was om een van de oudste onopgeloste moordzaken eindelijk op te lossen. Er was een goede reden waarom dat nooit eerder gebeurd was.



Tenslotte bleef er van het slachtoffer enkel de schedel over. Die werd in 1941 teruggevonden door enkele mijnwerkers in een grot in Roemenië. Behalve de menselijke schedel werden er overigens ook nog oude fossielen teruggevonden van beren.

Verdachte letsels

De verschillende fossielen werden destijds bestudeerd waarna wetenschappers besloten dat het om een menselijke schedel ging. Bovendien vertoonde die schedel enkele letsels, maar de onderzoekers raakten het er niet over eens of die letsels voor of na de dood van het slachtoffer werden aangebracht.

Daarom onderzochten de Duitse wetenschappers de schedel bij het recente onderzoek met behulp van enkele CT-scans. Vervolgens gingen ze aan de slag met artificiële schedels. Die werden onderworpen aan tal van trauma’s. De onderzoekers sloegen de kunstmatige schedels in met stenen, knuppels en andere objecten. Daarnaast werden ze nog vanop een zekere hoogte naar beneden gegooid. De letsels van de kunstmatige schedels werden tenslotte vergeleken met die van de 33.000 jaar oude schedel.

Knuppel

“Onze resultaten toonden aan dat het fractuur op de schedel onmogelijk veroorzaakt werd door een val”, aldus Katerina Harvati, professor paleontologie aan de universiteit van Tübingen.

Er was wel een duidelijke match met de scheldbreuk die optrad na enkele knuppelslagen. Verder nog werd de knuppel gehanteerd door een linkshandig persoon. De linkshandige moordenaar stond oog in oog met het slachtoffer toen hij hem dodelijk verwondde.