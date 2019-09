Een van de grootste vliegende dinosaurussen geïdentificeerd in Canada mvdb

Bron: AFP 0 Wetenschap Een team van paleontologen heeft in Canada een nieuwe pterosaurussoort geïdentificeerd die een spanwijdte had van tien meter en 250 kilogram woog. Het gaat om een gigantisch vliegend reptiel dat in het Krijt-tijdperk leefde.

Het skelet van de pterosaurus, Cryodrakon boreas genaamd, is ongeveer 77 miljoen jaar oud en is een van de twee grootste vliegende dieren die bestond. Hij was even groot als een andere bekende pterosaurus, de Quetzalcoatlus (10,5 meter), zeggen de onderzoekers naar aanleiding van de publicatie van hun studie in het Journal of Vertebrate Paleontology.



De fossielen werden 30 jaar geleden al ontdekt in de Canadese provincie Alberta, maar paleontologen dachten toen dat het om de eerder in Texas gevonden Quetzalcoatlus ging. Door dee beenderen nader te bestuderen, kwamen de wetenschappers tot de vaststelling dat het om een andere soort gaat. Er zijn meer dan 100 bekende soorten pterosauriërs in Amerika, Azië en Europa.



“Het is een geweldige ontdekking. We wisten dat dit dier hier was, maar nu kunnen we bewijzen dat het anders is dan de anderen, en het een naam geven”, zei David Home, onderzoeker aan de Queen Mary’s University in Londen en hoofdauteur van de studie.

Deze ontdekking “geeft ons een beter idee van de diversiteit van pterosauriërs in Noord-Amerika en hun evolutie”, voegt de onderzoeker toe. Net als andere vliegende reptielen uit het Krijt was Cryodrakon boreas vleesetend. Hij voedde zich waarschijnlijk met hagedissen, kleine zoogdieren en zelfs babydinosaurussen.

